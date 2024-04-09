В Раді резервістів Сухопутних військ ЗСУ прокоментували можливість мобілізації увʼязнених

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми всі громадяни України, і засуджені не виняток. Є також люди, які були увʼязнені, і з них потім зняли судимість. Ми просто почали чогось брати негативний досвід РФ у цьому питанні. Втім, у Росії пенітенціарна служба має понад 600 тис., там є де розгулятись. В нас трішки інша ситуація. Якщо ми говоримо про добровільне бажання, то мобілізація засуджених цілком нормальна річ. Якщо ж говорити конкретно про амністію через мобілізацію, то відповідних законів під це в нас немає", - пояснив Тимочко.

За словами Тимочка, мобілізація увʼязнених залишається досить дискусійним питанням

"Можна призвати до лав ЗСУ засуджених громадян. Втім, процедурно це провести не буде змоги. Немає чітких алгоритмів, як це має відбуватись. Знову ж таки, як розв'язувати питання з тим, куди їх відправляти. Тому це питання залишається досить дискусійним", - додав він.