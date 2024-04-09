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В Раді резервістів Сухопутних військ ЗСУ прокоментували можливість мобілізації увʼязнених

9 квітня, 2024 вiвторок
11:14
Суспільство ґрати

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко вважає, що в Україні немає законних підстав для амністії засуджених через мобілізацію до лав ЗСУ

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми всі громадяни України, і засуджені не виняток. Є також люди, які були увʼязнені, і з них потім зняли судимість. Ми просто почали чогось брати негативний досвід РФ у цьому питанні. Втім, у Росії пенітенціарна служба має понад 600 тис., там є де розгулятись. В нас трішки інша ситуація. Якщо ми говоримо про добровільне бажання, то мобілізація засуджених цілком нормальна річ. Якщо ж говорити конкретно про амністію через мобілізацію, то відповідних законів під це в нас немає", - пояснив Тимочко.

За словами Тимочка, мобілізація увʼязнених залишається досить дискусійним питанням

"Можна призвати до лав ЗСУ засуджених громадян. Втім, процедурно це провести не буде змоги. Немає чітких алгоритмів, як це має відбуватись. Знову ж таки, як розв'язувати питання з тим, куди їх відправляти. Тому це питання залишається досить дискусійним", - додав він. 

  • 23 лютого стало відомо, що комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони обговорює можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю
  • 8 квітня стало відомо, що телеканали, які беруть участь у телемарафоні "Єдині новини", мають статус критично важливих для функціонування економіки й забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.
Теги:
Україна
Росія
мобілізація
Війна з Росією
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