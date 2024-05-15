В Україні 16 травня запроваджують погодинні відключення світла

Про це повідомляє Укренерго.

"З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - йдеться у повідомленні.

Українці можуть отримати більш детальну інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження - у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

В Укренерго пояснили, що обмеження запроваджують через збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

"Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами", - наголосили енергетики.

Об'єкти критичної інфраструктури електроенергією не обмежать.