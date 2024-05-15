В Україні 16 травня запроваджують погодинні відключення світла
У четвер, 16 травня, по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти графіки погодинних відключень
Про це повідомляє Укренерго.
"З 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень. Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - йдеться у повідомленні.
Українці можуть отримати більш детальну інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження - у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.
В Укренерго пояснили, що обмеження запроваджують через збільшення споживання електроенергії під час похолодання.
"Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п’яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Обсяг обмежень розподілений рівномірно між всіма регіонами", - наголосили енергетики.
Об'єкти критичної інфраструктури електроенергією не обмежать.
- 15 травня генеральний директор YASNO Сергій Коваленко заявив, що причиною запровадження відключень світла стало зростання споживання, яке складно прогнозувати.
- Ввечері 15 травня в Україні застосували екстрені відключення електроенергії в усіх регіонах.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.5 Купівля 39.5Продаж 40
- EUR Купівля 42.59Продаж 43.33
- Актуальне
- Важливе