В Україні можна буде швидше отримати терміновий паспорт

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

"Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше", - йдеться у повідомленні.

Крім того, перелік доповнили адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості.