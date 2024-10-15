В Україні можна буде швидше отримати терміновий паспорт
В Україні скоротили строк надання адміністративної послуги з термінового оформлення паспорта громадянина України
Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
"Скорочено строк з 10 до 7 робочих днів надання адміністративної послуги з термінового оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого) та обміну паспорта громадянина України, крім оформлення паспорта громадянина України вперше", - йдеться у повідомленні.
Крім того, перелік доповнили адміністративною послугою з одночасного оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обміну паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон і встановлено її вартість залежно від терміновості.
- В Україні з 1 січня зросли тарифи на оформлення паспорта громадянина у вигляді ID-картки, а також деяких інших документів.
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