В Україні подорожчало оформлення паспорта у формі ID-картки: скільки доведеться заплатити

Про це повідомила пресслужба МВС.

Окрім паспорта, подорожчало оформлення посвідки на тимчасове або постійне проживання в Україні, а також посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

"Це пов'язано із тим, що ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" змінило вартість бланків окремих біометричних документів", - пояснили у МВС.

Водночас українці, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до Нового року, отримають документи за старою ціною.

"Ті, хто оплатив адмінпослуги до 31.12.2023, але заяву для оформлення документів ще не подав, здійснюватиме доплату за тарифами, що діятимуть на момент подачі відповідних заяв", - уточнили у відомстві.

З 1 січня вартість оформлення документів буде такою:

Паспорта громадянина (ID-картка) вперше — безоплатно.

Паспорта громадянина (ID-картка) до десяти робочих днів — 874 грн, де 496 грн — за адмінпослуги, 378 грн — за бланк.

Паспорта громадянина (ID-картка) до 20 робочих днів — 504 грн, де 126 грн — за адмінпослуги, 378 грн — за бланк.

Посвідки на тимчасове проживання в Україні — 1056 грн, де 452 грн — за адмінпослуги, 570 грн — за бланк, 34 грн — держмито.

Посвідки на постійне проживання — 1151 грн, 496 грн — за адмінпослуги, 570 грн — за бланк, 85 грн — держмито.

Посвідчення особи без громадянства для виїзду за межі країни — 6867 грн, де 452 грн — за адмінпослуги, 6330 грн — за бланк, 85 грн — держмито.

Нагадаємо, що з 2020 року в Україні більше не видають паспорти-книжечки. Громадяни можуть користуватися ними, але при необхідності замінити фото чи змінити прізвище людям видаватимуть пластикові картки. Також паспорт у вигляді картки видають дітям, які отримують посвідчення особи вперше.