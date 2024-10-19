В Україні подали 475,8 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю, - МВС

Про це інформує МВС.

Вказано, що за результатом отриманих заяв було прийнято 461 854 рішення про надання відповідних дозвільних документів.

"Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалася понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї", - йдеться у повідомленні.

Фото: МВС

Довідково. Єдиний реєстр зброї — це інструмент, який дозволяє правоохоронцям підвищувати рівень контролю за володінням зброєю, що підвищує безпеку у суспільстві.