В Україні подали 475,8 тис. заяв на отримання дозвільних документів на зброю, - МВС
Станом на 18 жовтня україніці подали 485 798 заяв на отримання різних видів дозвільних документів на зброю
Про це інформує МВС.
Вказано, що за результатом отриманих заяв було прийнято 461 854 рішення про надання відповідних дозвільних документів.
"Загалом, з моменту запуску реєстру в червні 2023 року, в Єдиному вікні громадянина авторизувалася понад 141 000 користувачів, з яких майже 50 000 - власники зброї", - йдеться у повідомленні.
Фото: МВС
Довідково. Єдиний реєстр зброї — це інструмент, який дозволяє правоохоронцям підвищувати рівень контролю за володінням зброєю, що підвищує безпеку у суспільстві.
- Раніше міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що станом на 13 квітня на руках у громадян України може бути від одного до п'яти мільйонів одиниць зброї.
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