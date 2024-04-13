На руках в українців може бути до 5 млн одиниць зброї, майже вся вона облікована, - МВС

Про це він сказав на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України, пише Укрінформ.

"Ми сьогодні говорили, скільки зброї на руках (може бути, - ред.) у наших громадян. Від мільйона до п'яти. Але мільйон - це теж багато", - зазначив Клименко.

Крім того, за його словами, в українців так само багато гранат. Голова МВС підкреслив, що потрібно зробити все, щоб ця зброя та боєприпаси потрапили на склади, аби не наражати на небезпеку інших громадян.

Клименко наголосив, що станом на сьогодні майже вся зброя, яка була видана громадянам, є облікованою, проте він зазначив, що наразі на руках у громадян незаконно перебуває певна кількість одиниць трофейної зброї.

"Але ми свідомо розуміємо, що вона має бути на руках у громадян, бо йде війна. Два тижні тому в першому читанні прийняли закон, яким визначається, що ми будемо робити з трофейною зброєю. Після того, як у другому читанні цей закон буде проголосований, кожен громадянин, який має цю зброю, має принести її до поліції й зареєструвати", – пояснив міністр.

Очільник МВС зазначив, що після цього цю зброю з боєприпасами громадяни зможуть зберігати у себе до закінчення режиму воєнного стану. Через 90 днів після закінчення режиму воєнного стану кожен громадянин має принести цю зброю до органів поліції та або її здати, або вихолостити, або переробити у дозволений вид зброї тощо.

Клименко наголосив, що наразі стоїть питання про культуру використання зброї, що є на руках в українських громадян.

"Як тільки ми цю культуру зможемо виховати у людей, тоді ми зможемо говорити про те, що ми можемо зробити наступний крок щодо володіння зброєю. Водночас не треба забувати про велику кількість ментальних розладів у цих людей, які прийдуть із фронту і ми будемо відповідати, МВС у першу чергу, за цю роботу", - додав міністр.