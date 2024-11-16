Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Не слід забувати про ще одну небезпеку - погіршення відносин США та Китаю. Такий сценарій розвитку подій розвʼязує Путіну руки ще й з погляду застосування ядерної зброї. Оскільки, якщо відбудеться погіршення двосторонніх відносин Вашингтона та Пекіна, то Сі Цзіньпін може показувати Трампу, що він тепер не хоче стримувати Путіна ні в чому, або ж хай президент США починає поводити себе більш обережно. Тобто, в Сі Цзіньпіна є ще такий козир тиску на Дональда Трампа, як ядерна бомба Путіна. Фактично, Сі Цзіньпін може це використати так, що Байден просив його стримувати Путіна, а Трамп не буде цього робити, тому США отримає те, що навіть не очікували. Сі Цзіньпін може піти на відвертий шантаж", - пояснив Портников.

Журналіст також пояснив, які питання можуть розглядатись на початку переговорів України та Росії. За його словами, партнери мають продовжити підтримку України на такому рівні, який дозволить Києву вести переговори з Росією, оскільки, бойові дії триватимуть.

"Що стосується переговорів, то на початку можуть домовитись про якісь гуманітарні питання. До прикладу, можуть домовитись не обстрілювати інфраструктуру один одного, чи гарантувати судноплавство, або ж дозволять РФ продавати нафту не по занижених цінах і т.д. Втім, в цей час військові дії будуть тривати. І кожна зі сторін може мати успіх, або відступати. Однак, слід зауважити, що рівень допомоги Україні повинен бути таким, щоб Київ міг вести ці переговори", - додав він.