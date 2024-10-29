Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування
Російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 29 жовтня, по відеозв'язку провів тренування стратегічних сил ядерного стримування
Про це пише "Коммерсантъ".
За словами очільника Кремля, Росія підтверджує "свою принципову позицію про те, що використання ядерної зброї є крайнім заходом забезпечення безпеки держави".
Водночас Путін наголосив, що "саме ядерна тріада продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету і безпеки Росії".
"З огляду на зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз і ризиків важливо мати сучасні та постійно готові до бойового застосування стратегічні сили", - додав російський диктатор.
- Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що Північна Корея направляє до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї.
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