Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування

Про це пише "Коммерсантъ".

За словами очільника Кремля, Росія підтверджує "свою принципову позицію про те, що використання ядерної зброї є крайнім заходом забезпечення безпеки держави".

Водночас Путін наголосив, що "саме ядерна тріада продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету і безпеки Росії".

"З огляду на зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз і ризиків важливо мати сучасні та постійно готові до бойового застосування стратегічні сили", - додав російський диктатор.