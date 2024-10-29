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Путін провів тренування стратегічних сил ядерного стримування

Юлія Лаврук
29 жовтня, 2024 вiвторок
16:01
Війна з Росією Володимир Путін

Російський диктатор Володимир Путін у вівторок, 29 жовтня, по відеозв'язку провів тренування стратегічних сил ядерного стримування

Зміст

Про це пише "Коммерсантъ".

За словами очільника Кремля, Росія підтверджує "свою принципову позицію про те, що використання ядерної зброї є крайнім заходом забезпечення безпеки держави". 

Водночас Путін наголосив, що "саме ядерна тріада продовжує залишатися надійним гарантом суверенітету і безпеки Росії". 

"З огляду на зростання геополітичної напруженості, появу нових зовнішніх загроз і ризиків важливо мати сучасні та постійно готові до бойового застосування стратегічні сили", - додав російський диктатор.

  • Очільник ГУР МО Кирило Буданов повідомляв, що Північна Корея направляє до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї.
Теги:
Новини
Світ
Росія
Володимир Путін
російська армія
ядерна зброя
Військові новини
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