Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ РФ передає КНДР технології для ядерної зброї в обмін на війська, - Буданов

РФ передає КНДР технології для ядерної зброї в обмін на війська, - Буданов

Дар'я Куркіна
23 жовтня, 2024 середа
14:36
Світ КНДР, Північна Корея

Північна Корея направляє до Росії своїх військових та ракети в обмін на технології Москви для тактичної ядерної зброї

Зміст

Про це очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів в інтервʼю The Economist.

Зазначено, що посилення співпраці Пхеньяна та Москви повʼязане з підписаним у червні договором про партнерство країн.

За словами Буданова, таємні положення цієї угоди є "послугою за послугу": РФ допомагає Північній Кореї обійти санкції та "зміцнити" ядерні можливості, тоді як Пхеньян відправляє Росії своїх військових і ракети.

Як зазначив очільник ГУР, Москва передає КНДР деякі технології для створення тактичної ядерної зброї малої потужності та системи запуску підводних ракет.

Військова співпраця Росії та КНДР. Що відомо 

Kyiv Post 4 жовтня повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових із КНДР, які проводили консультації з російською армією.

Міністр оборони Південної Кореї Кім Йонг Хен 8 жовтня попередив, що Північна Корея може скерувати свої війська в Україну на підтримку Росії. 

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції в Брюсселі 17 жовтня повідомив, що росіяни планують підготувати 10 тис. північнокорейських військових та залучити їх до війни в Україні. 

Начальник ГУР МО Кирило Буданов поінформував, що на сході Росії перебуває близько 11 тисяч північнокорейських піхотинців, які проходять підготовку для участі в бойових діях в Україні. За його словами, перший підрозділ у складі 2600 солдатів вирушить до Курська, де Україна встановила плацдарм.

Україна надала Північноатлантичному альянсу розвідувальну інформацію про участь військових з Північної Кореї у війні на боці Росії та попросила надати відповідні дані держав НАТО Києву.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що участь північнокорейських військових у війні проти України на боці РФ означатиме "значну ескалацію". 

Пізніше стало відомо, що Південна Корея розглядає можливість надання Україні допомоги у вигляді своїх військових та даних розвідки у відповідь на дії Північної Кореї, яка відправила своїх військових воювати на боці РФ.

22 жовтня повідомлялось, що Північна Корея відправила на територію Росію не тільки піхотинців, але й пілотів військових літаків.

Очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що 23 жовтня у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

Парламентарі Південної Кореї заявили, що Північна Корея направила до Росії 3 тис. своїх військовослужбовців, аби ті воювали проти України. 

23 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що є докази того, що війська Північної Кореї знаходяться у Росії. Втім, за його словами, наразі невідомо, що вони там будуть робити.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
ядерна зброя
Війна з Росією
ГУР
Кирило Буданов
Читайте також:
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2024 понедiлок
Південна Корея зацікавлена, щоб бійці КНДР, які отримають бойовий досвід в Україні, не повернулися, - Defense Express
Вірменія
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Вірменія вслід за Казахстаном заявила, що не розглядає можливість вступу до БРІКС
Навчання НАТО REPMUS 24
Автор Світлана Кравченко
21 жовтня, 2024 понедiлок
Під час навчань НАТО вперше випробували українську бойову систему Delta
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 44.47
    Продаж 45.2
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
23 жовтня
15:04
OPINION
Корупція вбиває. Чому Зеленський має хутко очистити своє оточення?
14:55
Путін і Кім Чен Ин
Договір між РФ і КНДР про співпрацю містив секретний пункт про відправку північнокорейських військових в Україну, - WSJ
14:39
Кая Каллас
Каллас назвала пріоритети на чолі дипломатії ЄС: що про Україну
14:28
пожежа в авто
Війська РФ поцілили дроном у цивільне авто на Запоріжжі: загинули двоє людей
14:06
Ллойд Остін
"Є докази": очільник Пентагону Остін підтвердив присутність військ КНДР у Росії
14:02
OPINION
Щоб зупинити хаос — достатньо посадити своїх
14:01
НАТО
Постпред США в НАТО Сміт прокоментувала можливість запрошення України до Альянсу
13:56
РФ припускає застосування ядерної зброї в разі агресії проти Білорусі, - міністр оборони Бєлоусов
13:45
Наземний безпілотний комплекс "Тарган"
Міноборони допустило до експлуатації наземний безпілотний комплекс "Тарган"
13:39
МВФ
Україна отримала від МВФ близько $1,1 млрд: на що спрямують кошти
13:36
Донецька область, стела
Окупанти вдарили по житловому сектору Краматорського району: є загиблі
13:35
армія КНДР
КНДР відправила до РФ 3 тис. своїх військових, - парламентарі Південної Кореї
13:13
вітер
Де чекати на нічне похолодання, а де - на рвучкий вітер: прогноз погоди від Наталки Діденко на 24 жовтня
13:05
Віктор Ляшко
"Чотири глобальні проблеми": Ляшко назвав орієнтовні терміни ліквідації МСЕК і прокоментував можливість своєї відставки
13:02
На фото: Таїсія Повалій
Підтримала РФ: суд конфіскував у Таїсії Повалій майнові права на 9 пісень, нерухомість, BMW і травматичну зброю
12:44
винищувач Mirage 2000
На початку 2025 року Україна отримає від Франції перші три винищувачі Mirage 2000-5, - ЗМІ
12:30
Огляд
Карта бойових дій за 16-23 жовтня
Карта бойових дій за період 16-23 жовтня: РФ хоче одночасно захопити Часів Яр, Торецьк, Курахове і Селидове, але напевне надірветься
12:17
Огляд
світ, міжнародний огляд
Путін збирає соратників, аби показати, що тиск Заходу не працює, а Зеленський просить союзників відреагувати на інформацію про допомогу військ КНДР Росії. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
12:15
Олександр Лукашенко
У Білорусі визначили дату проведення "виборів" президента
12:07
Нікополь
Армія РФ атакувала Нікополь з артилерії: троє постраждалих
12:00
Ексклюзив
армія КНДР
"Путін може уникнути мобілізації": експерт назвав кількість військових КНДР, яка покриває місячну потребу РФ
12:00
OPINION
Гуттереш на саміті БРІКС: ляпас колективному Заходу
11:56
Shahed-136
Британська розвідка оцінила спроможність РФ підтримувати інтенсивність атак дронами по Україні
11:51
Ракета-дрон Паляниця
Литва інвестує €10 млн у виробництво української ракети-дрона "Паляниця"
11:42
Обама та Емінем
Емінем підтримав Камалу Гарріс, а Обама зачитав хіт репера на мітингу в Детройті
11:27
Оновлено
Атака на Черкащину 23 жовтня
РФ атакує Україну "шахедами" 23 жовтня: на Черкащині пошкоджено автовокзал та будинки
11:04
Дональд Трамп
Трамп звинуватив Лейбористську партію Британії у втручанні в президентські вибори у США
11:01
Кінофестиваль Молодість
Кінофестиваль "Молодість" анонсував фільми відкриття, закриття та три програми
10:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Росіяни намагаються тиснути на Часів Яр з трьох напрямків, - Згурець
10:37
Овочі
З наступного року для ЗСУ збільшать закупівлі сезонних фруктів та овочів
10:15
Готували підрив вибухівки в багатолюдному місці Києва: СБУ затримала агентів РФ
10:01
OPINION
Теорія "чорного страуса*
09:57
паркан на кордоні Фінляндії з Росією
У Фінляндії звели частину паркану на східному кордоні з Росією
09:47
Фото ВПО, який евакуювали на Львівщину
"Ситуація погіршується": Лубінець заявив про зменшення кількості ВПО, адже вони повертаються на ТОТ
09:41
Зеленський
Зеленський готує ще один план щодо війни, він про дії України, - ВВС
09:32
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Силам оборони вдалося звільнити території в районі Липців на Харківщині, - "Хартія"
09:29
Андрій Сибіга
Просуватиме Формулу миру: Сибіга відвідає Анголу, Єгипет, Оман і ПАР
09:12
Дональд Трамп
Трамп неодноразово хвалив Гітлера і захоплюється диктаторами, - ексголова апарату Білого дому Келлі
09:11
ППО
Українська ППО вночі збила 57 безпілотників: до 9 БПЛА все ще перебувають у повітряному просторі країни
08:52
Сі Цзіньпін і путін
Сі Цзіньпін сказав Путіну, що у світі панує хаос, але дружба між Китаєм та Росією буде непорушною
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV