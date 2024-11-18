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"Не хочу нести відповідальність": Шольц про передачу Україні ракет Taurus

Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
22:53
Світ Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання ракет Taurus Україні є відповідальністю, яку він не хоче брати на себе

Зміст

Про це він заявив під час брифінгу на саміті G20, передає Суспільне.

"Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для проникнення вглиб Росії", - заявив Шольц.

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Водночас він переконаний, що війна в Україні стосується не лише українського народу, але й усієї Європи, включно з громадянами Німеччини.

"Я твердо переконаний, що багато громадян Німеччини турбуються про безпеку та мир у Європі. І тому важливо, щоб ми робили правильні речі, щоб ми також підтримували Україну, щоб ми знаходили чіткі слова тут, також і щодо Росії, але водночас ми повинні діяти розсудливо", – наголосив Шольц.

  • Міністр економіки й віцеканцлер Німеччини, кандидат у канцлери від Партії зелених Роберт Хабек заявив, що якби він очолив уряд, то погодився б на постачання Україні німецьких крилатих ракет Taurus.
Теги:
Новини
зброя
Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
Олаф Шольц
Світ про Україну
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