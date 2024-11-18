"Не хочу нести відповідальність": Шольц про передачу Україні ракет Taurus

Про це він заявив під час брифінгу на саміті G20, передає Суспільне.

"Про це також треба говорити, якщо ви берете на себе відповідальність за контроль над цілями. Але це те, за що я не можу і не хочу нести відповідальність. І одночасно, ми також маємо чітке уявлення про те, що потужне озброєння, яке ми доставили туди, артилерія, яка має велику дальність стрільби, ракетні установки, не можуть бути використані для проникнення вглиб Росії", - заявив Шольц.

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Водночас він переконаний, що війна в Україні стосується не лише українського народу, але й усієї Європи, включно з громадянами Німеччини.

"Я твердо переконаний, що багато громадян Німеччини турбуються про безпеку та мир у Європі. І тому важливо, щоб ми робили правильні речі, щоб ми також підтримували Україну, щоб ми знаходили чіткі слова тут, також і щодо Росії, але водночас ми повинні діяти розсудливо", – наголосив Шольц.