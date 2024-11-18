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OPINION

Після розмови з Путіним Шольц мав би надати Україні TAURUS

Валерій Чалий
18 листопада, 2024 понедiлок
10:02
Погляд

Про телефонний дзвінок канцлера Німеччини Олафа Шольца російському очільнику

Зміст

Цілком згодний з офіційною українською позицією (президент та МЗС) про недоречність такого дзвінка і його негативні наслідки.

Від себе додам: якщо на це були причини у канцлера ФРН, особливо перед виборами в Німеччині, для зміцнення спільної позиції партнерів підтримки України проти російської навали – хід відверто слабкий, який не зупинить, а лише продовжить війну та заохочує російських агресорів

Тому що російський очільник і його оточення продемонстрували вже неодноразово, що поважають лише сильну позицію. Слабкість вони сприймають, як заохочення до подальших агресивних дій.

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Як виправити ситуацією з підмоченим реноме та токсичними зв’язками (хоч і телефонними) з воєнним злочинцем?

Вихід є: зміна позиції Олафа Шольца по постачанню до України крилатих ракет TAURUS і їх постачання вже до кінця року. 

Це була б і розумна позиція у розвиток телефонної розмови. Адже високоточні  крилаті ракети TAURUS, що будуть використані по військових, а не цивільних цілях, зокрема, складах російських, корейських та іранських озброєнь – це гуманніше, ніж вбивати сотнями й тисячами росіян.

Пане Канцлере Олафе Шольц! Ви досвідчений політик. Будьте гуманним стосовно свого телефонного абонента – надайте нарешті Україні ракети TAURUS!

Джерело

Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Теги:
Новини
Світ
Володимир Путін
Валерій Чалий
Німеччина
Війна з Росією
переговори з РФ
зброя для України
Олаф Шольц
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