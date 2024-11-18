Цілком згодний з офіційною українською позицією (президент та МЗС) про недоречність такого дзвінка і його негативні наслідки.

Від себе додам: якщо на це були причини у канцлера ФРН, особливо перед виборами в Німеччині, для зміцнення спільної позиції партнерів підтримки України проти російської навали – хід відверто слабкий, який не зупинить, а лише продовжить війну та заохочує російських агресорів. Тому що російський очільник і його оточення продемонстрували вже неодноразово, що поважають лише сильну позицію. Слабкість вони сприймають, як заохочення до подальших агресивних дій.

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Вихід є: зміна позиції Олафа Шольца по постачанню до України крилатих ракет TAURUS і їх постачання вже до кінця року.

Це була б і розумна позиція у розвиток телефонної розмови. Адже високоточні крилаті ракети TAURUS, що будуть використані по військових, а не цивільних цілях, зокрема, складах російських, корейських та іранських озброєнь – це гуманніше, ніж вбивати сотнями й тисячами росіян.