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У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР

Дар'я Куркіна
18 листопада, 2024 понедiлок
17:46
Світ Литва прапор

Поліція Литви розпочала розслідування щодо найбільшого онлайн-маркетплейсу Pigu.lt, що продає товари з радянською символікою, яка заборонена в країні

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Раніше депутатка Даля Асанавічюте опублікувала у facebook скриншот, обурившись, що Pigu.lt пропонує ремені з пʼятикутними радянськими зірками. Акцентується, що в Литві заборонені символи СРСР.

За словами менеджера з комунікацій маркетплейсу Неріюса Мікалаюнаса, товари на платформу завантажили в пʼятницю, і система штучного інтелекту зазвичай блокує такі елементи, проте цього разу не змогла це зробити.

Він додав, що зазначені товари розмістив "міжнародний продавець не з Литви чи інших країн Балтії" і їх вилучили з Pigu.lt у суботу.

"Ми просимо вибачення у наших користувачів за радянську символіку, яка тимчасово з'явилася в нашому каталозі, оминувши фільтри штучного інтелекту, які ми постійно вдосконалюємо", - написала компанія.

Маркетплейс стверджує, що всі продукти, про які йде мова, видалені із системи, а їхні продавці заблоковані назавжди.

Водночас у Pigu.lt наголосили, що товарам із РФ, Білорусі або предметам з радянською символікою не місце на платформі, пообіцявши посилити алгоритми штучного інтелекту.

"Ми послідовно підтримували Україну з перших днів війни й будемо продовжувати це робити до повної перемоги", - додала компанія.

Відповідно до закону Литви, за розповсюдження чи публічний показ символів комунізму для фізичних осіб передбачений штраф від €300 до 700, коли організаціям загрожує штраф у розмірі від €600 до 1200.

Теги:
Новини
Росія
Білорусь
Литва
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