Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 18 листопада
У понеділок, 18 листопада, Португалія грає в гостях з Хорватією, а Іспанія приймає Швейцарію в заключному турі групового раунду Ліги націй
Про це повідомляє УЄФА.
Прямі трансляція усіх матчів Ліги націй доступні на Megogo.
Ліга націй
6-й тур
18 листопада
Ліга A
Група 1
21:45 Польща - Шотландія
21:45 Хорватія - Португалія
Група 4
21:45 Іспанія - Швейцарія
21:45 Сербія - Данія
Ліга C
Група 2
21:45 Косово - Литва
21:45 Румунія - Кіпр
Група 3
21:45 Болгарія - Білорусь
21:45 Люксембург - Північна Ірландія
Ліга D
Група 1
21:45 Ліхтенштейн - Сан-Марино
Як у Лізі націй виступає збірна України
Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1.
У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.
Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.
У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0.
Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці групи 1 останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8.
Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.
- Актуальне
- Важливе