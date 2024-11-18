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Головна Футбол Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 18 листопада

Ліга націй: розклад матчів та трансляцій 18 листопада

Дмитро Марценишин
18 листопада, 2024 понедiлок
17:19
Футбол Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй

У понеділок, 18 листопада, Португалія грає в гостях з Хорватією, а Іспанія приймає Швейцарію в заключному турі групового раунду Ліги націй

Зміст

Про це повідомляє УЄФА

Прямі трансляція усіх матчів Ліги націй доступні на Megogo. 

Ліга націй

6-й тур

18 листопада

Ліга A

Група 1

21:45 Польща - Шотландія

21:45 Хорватія - Португалія

Група 4

21:45 Іспанія - Швейцарія

21:45 Сербія - Данія 

Ліга C

Група 2

21:45 Косово - Литва

21:45 Румунія - Кіпр

Група 3

21:45 Болгарія - Білорусь

21:45 Люксембург - Північна Ірландія

Ліга D

Група 1

21:45 Ліхтенштейн - Сан-Марино 

Як у Лізі націй виступає збірна України

Команда Сергія Реброва стартувала в другому дивізіоні Ліги націй 7 вересня в Празі з поразки від Албанії - 1:2. В іншому матчі 1-го туру Грузія розгромила на своєму полі Чехію - 4:1. 

У 2-му турі Україна в гостях програла Чехії - 2:3, а Грузія здолала на виїзді Албанію - 1:0. У 3-му турі Чехія вдома перемогла Албанію - 2:0, а Україна у Познані переграла Грузію - 1:0.

Наша національна команда розпочала друге коло у Вроцлаві з нічиєї з Чехією - 1:1, а Грузія на своєму полі поступилася Албанії - 0:1.

У 5-му турі Ліги націй збірна України в Батумі розділила очки з Грузією - 1:1, а Чехія на виїзді з Албанією - 0:0. 

Перед завершальним туром Україна з 5 балами посідає в турнірній таблиці групи 1 останнє місце. Грузія та Албанія мають по 7 очок, Чехія - 8. 

Переможці груп напряму вийдуть до найсильнішого дивізіону турніру, збірні, які фінішують четвертими вилетять до Ліги C. Другі команди зіграють в перехідних матчах з третіми з Ліги A, треті - з представниками дивізіону С, які там фінішують слідом за переможцями.   

Теги:
Спорт
Кріштіану Роналду
Ліга націй
Результати футбольних матчів
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