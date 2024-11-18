Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
All We Imagine as Light — драматичний фільм 2024 року, сценарист і режисер Паял Кападія. До акторського складу увійшли Кані Кусруті, Дів'я Прабха, Чхая Кадам і Грідху Харун. Фільм - міжнародна копродукція за участі компаній з Франції, Індії, Нідерландів, Люксембургу та Італії
Кінофільм All We Imagine as Light (Усе, що ми уявляємо як світло)
All We Imagine as Light - ода жіночій дружбі Паяла Кападі, лауреата Каннського кінофестивалю, розповідає про двох медсестер з Мумбаї (Кані Кусруті, Дів’я Прабха), які прагнуть любові та щастя, працюючи та довго їздячи на роботу в індійському мегаполісі.
Прабха та Кану — малайські медсестри, які живуть разом у Мумбаї. Прабха пряма і чесна, вона тужить за своїм чоловіком, який емігрував до Німеччини незабаром після їхнього одруження. Кану більш комунікабельна, у неї таємний роман із мусульманином на ім’я Шиаз. Лікар Манодж намагається залицятися до Прабхи, але вона відкидає його умовляння, посилаючись на свій сімейний стан. Одного разу Прабха та Кану отримують сучасну рисоварку від невідомого відправника...
Картина вийде на широкі екрани в України в листопаді 2024.
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