"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS

Свою думку він висловив в етері Еспресо.

"Якщо говорити про застосування тих же ракет ATACMS, то на відстані до 300 кілометрів є сотні об’єктів, які потребують ураження. І їх ураження може суттєво вплинути на ситуацію на полі бою. Але при одній умові, що подібних ракет будуть не десятки, а сотні, і тут буде залежати в першу чергу від кількості подібних засобів. Якщо говорити, наприклад, про ту ж Курську область, це може бути дієвим для забезпечення операцій Сил оборони України на конкретному визначеному напрямку, особливо в умовах, коли противник має завдання нарощувати зусилля з метою витіснення Сил оборони України з території Російської Федерації, зокрема з Курської області. І особливо на тлі того, що для цих цілей вони (росіяни, ред) також залучають підрозділи північнокорейської армії", - сказав він.

Валерій Рябих припустив, що у разі ефективного застосування ракет ATACMS зокрема по підрозділах із Північної Кореї у Курській області, це може вплинути на рішення Кім Чен Ина відправляти додаткові війська до РФ.

"І тут також це дуже важливим може бути, особливо на тлі заяви півночнокрейського диктатора про підготовку до війни і про нібито, скажімо, плани в подальшому і можливість надіслати своєму колезі, російському диктатору, ще до 100 тисяч північнокрейських військ. Ну нібито з метою отримання того ж досвіду і підготовки до тої ж війни. Однак в умовах, якщо більшість з тих військ, які надішле північнокореський диктатор, будуть буквально утилізовані за допомогою ATACMS, то можна особливо в рамках тієї ж першої партії до 12 тисяч, то, звісно, що це суттєво може вплинути на подальше рішення стосовно направлення північнокрейських військ на допомогу росіянам. Тому що в першу чергу тому ж північнокорейському диктатору потрібні війська, які повернуться вже з новим досвідом, а не в трунах", - вважає експерт.