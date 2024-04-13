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У базах поліції є дані про сотні тисяч імовірних ухилянтів, – міністр внутрішніх справ

13 квітня, 2024 субота
00:06
Суспільство повістка

У поліцейських базах містяться  дані про сотні тисяч людей, які, на думку територіальних центрів комплектації, можливо, ухиляються від служби

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці – але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, імовірно, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", – сказав Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

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Він уточнив, що поліція розшукує українців, котрі ухиляються від мобілізації, з числа тих, хто вже отримав на руки повістку. При цьому правоохоронці діють лише за письмовим зверненням працівників ТЦК. І адмінпротоколи щодо цієї групи людей  складають виключно працівники ТЦК.

  • На Волині в розшуку через неявку до ТЦК перебуває близько 8 тис. осіб. У Чернівецькій області з цієї причини подано в розшук понад 5 тисяч чоловіків. На Івано-Франківщині за неявку до ТЦК офіційно розшукують майже 40 тис. людей. А на Львівщині від початку року районні ТЦК та СП скерували до поліції звернення щодо доставки 2146 осіб, понад 1000 вдалося знайти та доставити до ТЦК.
Теги:
Україна
військові
поліція
Війна з Росією
ТЦК
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