У базах поліції є дані про сотні тисяч імовірних ухилянтів, – міністр внутрішніх справ

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, передає Укрінформ.

"Поліція з працівниками ТЦК може працювати на вулиці – але повістку може вручити виключно військовий, працівник ТЦК. І ми спільно працюємо на блокпостах. У поліції є відповідні бази даних, у яких є вже сотні тисяч людей, які, на думку ТЦК, імовірно, ухиляються від служби. Ми перевіряємо цих людей і, звичайно, зразу цих людей можуть перевірити працівники ТЦК", – сказав Клименко під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України.

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Він уточнив, що поліція розшукує українців, котрі ухиляються від мобілізації, з числа тих, хто вже отримав на руки повістку. При цьому правоохоронці діють лише за письмовим зверненням працівників ТЦК. І адмінпротоколи щодо цієї групи людей складають виключно працівники ТЦК.