"Ситуація складна": енергетики ДТЕК відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури на Одещині
Станом на вечір 17 листопада енергетики ДТЕК відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури в Одеській області
Про це повідомляє ДТЕК.
Зазначається, що після ранкового ворожого обстрілу ситуація з електропостачання Одещини залишається складною.
"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають", - повідомили енергетики.
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