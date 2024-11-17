"Ситуація складна": енергетики ДТЕК відновили електропостачання для обʼєктів критичної інфраструктури на Одещині

Про це повідомляє ДТЕК.

Зазначається, що після ранкового ворожого обстрілу ситуація з електропостачання Одещини залишається складною.

"Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. На жаль, поки що немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Роботи тривають", - повідомили енергетики.