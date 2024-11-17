Завтра в усіх регіонах України виключатимуть світло. За графіком

Про це попереджає офіційний фейсбук компанії.

"Завтра, 18 листопада, у всіх регіонах будуть змушені застосовуватися заходи обмеження споживання", - зазначають енергетики.

З 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.

Графік відключень кожен споживач може дізнатись у свого оператора систем розподілу.

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Причиною завтрашніх відключень названо "пошкодження енергооб'єктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки".

Чи продовжаться відключення й надалі, у наступні дні, про це поки що в Укренерго нічого не кажуть.

Тривають ремонтні роботи.