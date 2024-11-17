Завтра в усіх регіонах України виключатимуть світло. За графіком
Національна енергетична компанія "Укренерго" попередила про заплановані на понеділок, 18 листопада 2024 року, відключення світла в усіх без винятку регіонах України
Про це попереджає офіційний фейсбук компанії.
"Завтра, 18 листопада, у всіх регіонах будуть змушені застосовуватися заходи обмеження споживання", - зазначають енергетики.
З 06:00 до 22:00 діятимуть дві черги відключень одночасно.
Графік відключень кожен споживач може дізнатись у свого оператора систем розподілу.
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Причиною завтрашніх відключень названо "пошкодження енергооб'єктів під час сьогоднішньої масованої ракетно-дронової атаки".
Чи продовжаться відключення й надалі, у наступні дні, про це поки що в Укренерго нічого не кажуть.
Тривають ремонтні роботи.
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