У найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу ОСУВ "Таврія" з Курахового та з північного берега Курахівського водосховища, - військовий експерт Кевлюк
Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк вважає, що головною тенденцією на фронті на сьогодні є тенденція до погіршення ситуації
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Основні тенденції - це раптова атака противника в районі Куп’янська, стабільне погіршення ситуації біля Курахового. І сьогодні ранком я побачив інформацію, що противник просунувся на Краматорському напрямку там, де впродовж року не міг вдіяти, власне, нічого. От три таких гарячих точки, ну і тенденція до погіршення обстановки - головна тенденція на сьогодні", - зазначив він.
Також за його словами слід очікувати відходу українських військових з Курахового.
"В найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" як з Курахового, так і з північного берега Курахівського водосховища. Там територія абсолютно непридатна для ведення оборони, бо рівнина, яка прострілюється і спостерігається на величезну кількість кілометрів. Треба відходити на більш вигідний для оборони рубіж, поки не оточили це угруповання", - розповів Кевлюк.
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Віктор Кевлюк розповів, чого очікувати на Покровському напрямку.
"В найближчі, ймовірно, 2-3 місяці буде спроба противника захопити Покровськ ну і паралельно Мирноград. Питання із захопленням поясу фортець Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка відкладаються кудись на перше півріччя наступного року, бо у противника немає необхідного угруповання, щоб виконати таке масштабне оперативно-стратегічне завдання", - зазначив військовий експерт.
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