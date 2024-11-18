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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією У найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу ОСУВ "Таврія" з Курахового та з північного берега Курахівського водосховища, - військовий експерт Кевлюк
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У найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу ОСУВ "Таврія" з Курахового та з північного берега Курахівського водосховища, - військовий експерт Кевлюк

Марина Клюєва
18 листопада, 2024 понедiлок
22:40
Війна з Росією

Військовий експерт Центру оборонних стратегій, полковник запасу ЗСУ Віктор Кевлюк вважає, що головною тенденцією на фронті на сьогодні є тенденція до погіршення ситуації

Зміст

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Основні тенденції - це раптова атака противника в районі Куп’янська, стабільне погіршення ситуації біля Курахового. І сьогодні ранком я побачив інформацію, що противник просунувся на Краматорському напрямку там, де впродовж року не міг вдіяти, власне, нічого. От три таких гарячих точки, ну і тенденція до погіршення обстановки - головна тенденція на сьогодні", - зазначив він.

Також за його словами слід очікувати відходу українських військових з Курахового. 

"В найближчі 10-15 діб слід очікувати відходу оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" як з Курахового, так і з північного берега Курахівського водосховища. Там територія абсолютно непридатна для ведення оборони, бо рівнина, яка прострілюється і спостерігається на величезну кількість кілометрів. Треба відходити на більш вигідний для оборони рубіж, поки не оточили це угруповання", - розповів Кевлюк. 

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Віктор Кевлюк розповів, чого очікувати на Покровському напрямку. 

"В найближчі, ймовірно, 2-3 місяці буде спроба противника захопити Покровськ ну і паралельно Мирноград. Питання із захопленням поясу фортець Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка відкладаються кудись на перше півріччя наступного року, бо у противника немає необхідного угруповання, щоб виконати таке масштабне оперативно-стратегічне завдання", - зазначив військовий експерт.

  • 15 листопада повідомлялося, що на Курахівському напрямку після окупації Іллінки російські терористи активізували штурмові дії на Нову Іллінку та Берестки.
  • 17 листопада військовий оглядач Денис Попович розповів, що в Курахівському районі може утворитися два кільця оточення українських військових.
Теги:
Новини
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Курахове
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