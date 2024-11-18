Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"

Про це він заявив у зверненні на facebook.

Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує рішення американського президента Джо Байдена (дозвіл Україні на використання ATACMS для ударів по цілях у РФ, - ред.), той підтримує початок третьої світової війни.

Фіцо вважає, що Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".

Словацький прем'єр доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.

"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – заявив Фіцо.

Він також висловив здивування тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України "вкрай важливо, аби там був мир".

"Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", – заявив він.