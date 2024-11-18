Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо вважає, що рішення США дозволити Україні бити по російській території далекобійними ракетами ATACMS нібито "з метою зірвати мирні переговори"
Про це він заявив у зверненні на facebook.
Фіцо написав під зверненням, що буцімто ті, хто підтримує рішення американського президента Джо Байдена (дозвіл Україні на використання ATACMS для ударів по цілях у РФ, - ред.), той підтримує початок третьої світової війни.
Фіцо вважає, що Байден санкціонував використання ATACMS по цілях на території Росії "з чіткою метою – повністю зірвати або затягнути мирні переговори".
Словацький прем'єр доручив міністру закордонних справ Словаччини Юраю Бланару і міністру оборони Роберту Каліняку не підтримувати рішення США на жодному міжнародному форумі та в будь-який спосіб.
"Це безпрецедентна ескалація напруженості", – заявив Фіцо.
Він також висловив здивування тим, як швидко деякі європейські країни підтримали рішення США, і заявив, що для Словаччини як сусіда України "вкрай важливо, аби там був мир".
"Ті, хто хоче бачити продовження війни в Україні, шкодять національно-державним інтересам", – заявив він.
- Увечері 17 листопада з'явилася інформація, що президент Сполучених Штатів Джо Байден дозволив Україні завдавати ударів по території Росії за допомогою американських далекобійних ракет.
- 18 листопада повідомлялось, що рішення Байдена дозволити Україні бити далекобійними ракетами ATACMS вглиб території Росії стосується лише Курської області.
- Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення Сполучених Штатів дозволити Україні удари вглиб РФ можливим "переломним моментом у війні".
- У Білому домі відмовилися підтвердити дозвіл США Україні на удари ATACMS по РФ, однак згадали про реакцію на залучення росіянами військ КНДР.
- Актуальне
- Важливе