Організація із заборони хімічної зброї виявила отруту у залишках снарядів, якими РФ била по Україні

Про це повідомляє пресслужба ОЗХЗ.

За запитом України відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) Технічний секретаріат ОЗХЗ направив експертів в Україну у зв’язку з інцидентом, який стався 20 вересня вздовж лінії зіткнення, біля села Іллінка, що на Дніпропетровщині.

Під час місії група експертів зібрала документацію та цифрові файли, свідчення очевидців і отримала три зразки: снаряд від гранати та два зразки ґрунту, зібрані з траншеї.

Зразки були надіслані до двох призначених ОЗХЗ лабораторій, обраних гендиректором для незалежного аналізу. Дослідження проводилося згідно з процедурами ОЗХЗ та в присутності спостерігачів від Постійного представництва України при ОЗХЗ.

"Аналізи, проведені лабораторіями ОЗХЗ, проведені окремо та незалежно одна від одної, підтверджують, що зразки гранат і ґрунту, зібрані з траншеї, містять агент боротьби з масовими заворушеннями 2-хлорбензиліденемалононітрил, відомий як CS", - заявили експерти.

Відповідно до CWC (конвенція про хімічну зброю), використання агентів боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни заборонено.

Постійне представництво України при ОЗХЗ того ж дня звернулося до Технічного секретаріату з проханням розсекретити та надати повний звіт усім державам-учасницям КЗХЗ та опублікувати його на загальнодоступному вебсайт ОЗХЗ.

Генеральний директор ОЗХЗ, посол Фернандо Аріас, висловив серйозну стурбованість у зв’язку з цими висновками, заявивши: "Усі 193 держави-члени ОЗХЗ, включаючи Російську Федерацію та Україну, зобов’язалися ніколи не розробляти, не виробляти, не купувати, не зберігати, не передавати та не використовувати хімічну зброю. Держави-учасниці Конвенції про заборону хімічної зброї оголосили, що будь-яке використання хімічної зброї є абсолютно неприйнятним і порушуватиме правові норми та стандарти міжнародного співтовариства. Тому зараз важливо, щоб усі держави-учасниці дотримувалися норм проти хімічної зброї".

Він підтвердив готовність Технічного секретаріату й надалі допомагати їм через незалежну експертизу.