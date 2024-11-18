Організація із заборони хімічної зброї виявила отруту у залишках снарядів, якими РФ била по Україні
Звіт Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) підтверджує наявність отруйної речовини у фрагментах російських снарядів з передової у Дніпропетровській області
Про це повідомляє пресслужба ОЗХЗ.
За запитом України відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї (КЗХЗ) Технічний секретаріат ОЗХЗ направив експертів в Україну у зв’язку з інцидентом, який стався 20 вересня вздовж лінії зіткнення, біля села Іллінка, що на Дніпропетровщині.
Під час місії група експертів зібрала документацію та цифрові файли, свідчення очевидців і отримала три зразки: снаряд від гранати та два зразки ґрунту, зібрані з траншеї.
Зразки були надіслані до двох призначених ОЗХЗ лабораторій, обраних гендиректором для незалежного аналізу. Дослідження проводилося згідно з процедурами ОЗХЗ та в присутності спостерігачів від Постійного представництва України при ОЗХЗ.
"Аналізи, проведені лабораторіями ОЗХЗ, проведені окремо та незалежно одна від одної, підтверджують, що зразки гранат і ґрунту, зібрані з траншеї, містять агент боротьби з масовими заворушеннями 2-хлорбензиліденемалононітрил, відомий як CS", - заявили експерти.
Відповідно до CWC (конвенція про хімічну зброю), використання агентів боротьби з масовими заворушеннями як метод ведення війни заборонено.
Постійне представництво України при ОЗХЗ того ж дня звернулося до Технічного секретаріату з проханням розсекретити та надати повний звіт усім державам-учасницям КЗХЗ та опублікувати його на загальнодоступному вебсайт ОЗХЗ.
Генеральний директор ОЗХЗ, посол Фернандо Аріас, висловив серйозну стурбованість у зв’язку з цими висновками, заявивши: "Усі 193 держави-члени ОЗХЗ, включаючи Російську Федерацію та Україну, зобов’язалися ніколи не розробляти, не виробляти, не купувати, не зберігати, не передавати та не використовувати хімічну зброю. Держави-учасниці Конвенції про заборону хімічної зброї оголосили, що будь-яке використання хімічної зброї є абсолютно неприйнятним і порушуватиме правові норми та стандарти міжнародного співтовариства. Тому зараз важливо, щоб усі держави-учасниці дотримувалися норм проти хімічної зброї".
Він підтвердив готовність Технічного секретаріату й надалі допомагати їм через незалежну експертизу.
- Російська армія продовжує систематично вчиняти воєнні злочини, зокрема страчує українських військовополонених і використовує хімічну зброю, повідомляє Інститут вивчення війни.
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