Росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет, - дослідження

Про це повідомляє IISS із посиланням на дослідження науковці Фабіана Гінца.

Зазначається, що офіційні посадовці США називають це "найамбітнішим розширенням військового виробництва з часів Радянського Союзу". Супутникові знімки свідчать про те, що потужності з виробництва двигунів для твердопаливних ракет є одним з напрямків цих зусиль.

Нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що будівельні роботи ведуться на багатьох об'єктах, включаючи можливу реконструкцію непрацюючих об'єктів радянських часів і будівництво нової інфраструктури.

"Ця робота заслуговує на увагу, враховуючи, що за останні 30 років було мало доказів розширення або реконструкції. Лише у 2023 році, через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу, з'явилися значні інвестиції", - йдеться у повідомленні.

Пояснюється, що твердопаливні ракетні системи займають центральне місце в стратегічному арсеналі Росії та її тактичній зброї наземного базування малої дальності.

Зазначається, що виробництво твердопаливних ракетних двигунів розташоване в Алтайському краї, Ростові-на-Дону, поблизу Москви, Санкт-Петербурга, а також у Пермі.