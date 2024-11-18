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Росія розширює потужності з виробництва твердопаливних двигунів для ракет, - дослідження

Катерина Єсікова
18 листопада, 2024 понедiлок
22:20
Війна з Росією росія, санкції

Росія проводить будівельні роботи на п'яти об'єктах, де виробляють твердопаливні двигуни для ракет

Зміст

Про це повідомляє IISS із посиланням на дослідження науковці Фабіана Гінца.

Зазначається, що офіційні посадовці США називають це "найамбітнішим розширенням військового виробництва з часів Радянського Союзу". Супутникові знімки свідчать про те, що потужності з виробництва двигунів для твердопаливних ракет є одним з напрямків цих зусиль.

Нещодавні супутникові знімки свідчать про те, що будівельні роботи ведуться на багатьох об'єктах, включаючи можливу реконструкцію непрацюючих об'єктів радянських часів і будівництво нової інфраструктури. 

"Ця робота заслуговує на увагу, враховуючи, що за останні 30 років було мало доказів розширення або реконструкції. Лише у 2023 році, через три десятиліття після розпаду Радянського Союзу, з'явилися значні інвестиції", - йдеться у повідомленні.

Пояснюється, що твердопаливні ракетні системи займають центральне місце в стратегічному арсеналі Росії та її тактичній зброї наземного базування малої дальності. 

Зазначається, що виробництво твердопаливних ракетних двигунів розташоване в Алтайському краї, Ростові-на-Дону, поблизу Москви, Санкт-Петербурга, а також у Пермі.

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Теги:
Новини
Україна
Росія
ракетний удар
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