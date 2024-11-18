Поет та військовий Дмитро Лазуткін презентував книжку про війну "Будемо жити вічно"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Усі вірші цієї книги Дмитро Лазуткін написав під час війни. Переважну більшість — під час служби в лавах ЗСУ на Мелітопольському та Авдіївському напрямках у складі 47 окремої механізованої та 59 окремої мотопіхотної бригад.

Презентацію книжки приурочено до дня народження автора, поінформували в PEN Ukraine.

"Це жорсткі тексти, дуже реалістичні й безжальні. Усі події відбулися насправді, всі герої — невигадані. Ця поезія — мов смажене м’ясо історії", - йдеться в анонсі.

В основу книги Дмитра Лазуткіна лягли сюжети, які автор хотів, але не зміг забути.

Довідково. Дмитро Лазуткін — український поет, журналіст, телеведучий. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. Речник Міністерства оборони України (з 10.04.2024) Автор низки поетичних збірок, серед яких "Дахи" (2003), "Солодощі для плазунів" (2005), "Набиті травою священні корови" (2006), "Бензин" (2008), "Добрі пісні про поганих дівчат" (2012), "Колядки і вальси" (2014), "Червона книга" (2015), "Артерія" (2018), "Закладка" (2022), "Ocean Indyjski"/"Індійський океан" (2023).