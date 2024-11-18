Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Поет та військовий Дмитро Лазуткін презентував книжку про війну "Будемо жити вічно"

Поет та військовий Дмитро Лазуткін презентував книжку про війну "Будемо жити вічно"

Ксенія Золотова
18 листопада, 2024 понедiлок
20:40
Культура

У понеділок, 18 листопада, Дмитро Лазуткін, поет, журналіст, речник Міноборони, презентував книжку віршів "Будемо жити вічно" у просторі PEN UKRAINE

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Усі вірші цієї книги Дмитро Лазуткін написав під час війни. Переважну більшість — під час служби в лавах ЗСУ на Мелітопольському та Авдіївському напрямках у складі 47 окремої механізованої та 59 окремої мотопіхотної бригад. 

Презентацію книжки приурочено до дня народження автора, поінформували в PEN Ukraine.

"Це жорсткі тексти, дуже реалістичні й безжальні. Усі події відбулися насправді, всі герої — невигадані. Ця поезія — мов смажене м’ясо історії", - йдеться в анонсі.

В основу книги Дмитра Лазуткіна лягли сюжети, які автор хотів, але не зміг забути.

Довідково. Дмитро Лазуткін — український поет, журналіст, телеведучий. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (2024). З 2023 року проходить військову службу у складі 47 ОМБр "Маґура" ЗС України. Речник Міністерства оборони України (з 10.04.2024) Автор низки поетичних збірок, серед яких "Дахи" (2003), "Солодощі для плазунів" (2005), "Набиті травою священні корови" (2006), "Бензин" (2008), "Добрі пісні про поганих дівчат" (2012), "Колядки і вальси" (2014), "Червона книга" (2015), "Артерія" (2018), "Закладка" (2022), "Ocean Indyjski"/"Індійський океан" (2023).

  • Стрічка Жанни Озірної "Медовий місяць" про пару закоханих, яка застрягла у квартирі на Київщині під час російської окупації, отримала Гран-прі кінофестивалю в Аррасі.
Теги:
Новини
Україна
військові
ЗСУ
Війна з Росією
Читайте також:
Путін
Автор Віталій Бесараб
16 листопада, 2024 субота
Портников пояснив, за яких умов Путін без вагань застосує ядерну зброю
Автор Катерина Єсікова
17 листопада, 2024 неділя
ЗМІ написали, що Байден дозволив бити вглиб РФ ракетами ATACMS: Зеленський відреагував
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної у Берліні прибрали прапор РФ
Автор Анатолій Буряк
17 листопада, 2024 неділя
"Заберіть ваш фашистський триколор!" Завдяки українцям з акції Юлії Навальної в Берліні прибрали прапор РФ
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
18 листопада
21:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росіяни запустили по Україні "шахеди": у Запорізькій області прогриміли вибухи
20:45
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Скільки ATACMS залишилось у ЗСУ, щоб завдати ударів по РФ. Колонка Сергія Згурця
20:26
Оновлено
Ракетний удар по багатоповерхівці у Сумах 17 листопада: загинули 12 людей, серед яких двоє дітей, понад 80 поранених
20:08
ракета "Довгий Нептун"
Україна вдосконалила ракети "Нептун" для ураження цілей на більших відстанях
20:01
OPINION
Це війна Осі зла за нові правила функціонування світу
19:52
Оновлено
Кремль москва
"Означатиме пряму участь США у війні": у Кремлі й МЗС РФ прокоментували дозвіл Україні на удари ATACMS
19:43
Оновлено
Зеленський відвідав військових, які обороняють Покровськ
Зеленський відвідав українських бійців у Покровську та Куп'янську
19:30
електроенергія, графіки відключень
Укренерго оприлюднило графіки вимкнення електроенергії 19 листопада
19:28
Огляд
HIMARS з ATACMS
Зміна правил гри: чому Байден дозволив Україні удари ATACMS по РФ та коли очікувати результату. Пояснюємо
19:23
All We Imagine as Light
Кінофільм All We Imagine as Light: історія про двох медсестер з Мумбаї
19:22
Саломе Зурабішвілі
Президентка Грузії Зурабішвілі оскаржить результати парламентських виборів
19:17
Жозеп Боррель
Євросоюз надав Україні мільйон обіцяних снарядів, - Боррель
19:17
ЮНЕСКО
ЮНЕСКО засудило російські атаки по культурній спадщині Одеси й направило місію експертів
19:03
Оновлено
санкції проти Ірану
ЄС розширив санкції проти Ірану через військову підтримку РФ
18:48
Відключення електроенергії
Відключення світла: як залишатися на зв'язку та обрати надійне джерело живлення
18:34
море, хвилі
Між Фінляндією та Німеччиною обірвався підводний кабель у Балтійському морі
18:32
Анатолій Тимощук
Тимощук виграв у Спортивному арбітражі справу проти УАФ щодо позбавлення його усіх титулів
18:16
Рустем Умєров
РФ збільшує чисельність своєї армії, створює нові бригади для війни в Україні, - Умєров
18:00
OPINION
Румунія: на порозі виборчого марафону
17:51
Оновлено
електроенергія, відключення
На Одещині та Дніпропетровщині після атаки РФ 17 листопада 220 тис. абонентів залишаються без світла
17:47
Роберт Фіцо
Фіцо заявив, що дозвіл бити ATACMS по цілях у РФ, "може зірвати мирні переговори"
17:46
Литва прапор
У Литві розпочали розслідування щодо маркетплейсу, який пропонує товари із символікою СРСР
17:38
Ексклюзив
ракети великої дальності ATACMS
"Кім Чен Ину потрібні війська, які повернуться з новим досвідом, а не в трунах": Defense Express про підтримку КНДР Росії після можливого дозволу США застосовувати ATACMS
17:30
Оновлено
РФ атакувала Одесу ракетою "Іскандер-М", відомо про 10 загиблих. У місті оголошено день жалоби
17:23
Російські командири наказують розстрілювати військовополонених ЗСУ, - перехоплення ГУР
17:19
Кріштіану Роналду, збірна Португалії, Ліга націй
Ліга націй: розклад матчів і трансляцій 18 листопада
17:10
Міноборони, мобілізація, Резерв+, Оберіг
Міноборони планує перетворити "Резерв+" на рекрутинговий центр, що замінить ТЦК
17:00
На фото: Ірина Горова
"Дуже потужний інструмент": продюсерка Горова розповіла, чи піде Дорофєєва на Євробачення
16:54
Війна з Росією, ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 87 боєзіткнень: ЗСУ відбили 10 атак на Курщині
16:45
Дональд Трамп
Трамп підтвердив намір оголосити надзвичайний стан у США та залучити військових для масової депортації, - Newsweek
16:42
Володимир Зеленський
Зеленський підписав закон щодо вдосконалення процедур проведення МСЕК
16:41
The New York Times: Що таке ATACMS, американські ракети, якими Україна може вдарити вглиб Росії
16:39
Ексклюзив
школа
У 2030 році брак учителів, імовірно, становитиме 108 тисяч педагогів, - засновниця громадської спілки "Освіторія" Литвин
16:38
Білий дім
У Білому домі прокоментували інформацію NYT про дозвіл на удари ATACMS углиб території РФ
16:33
втрати росіян
"Новий максимум": британська розвідка прогнозує високі втрати РФ у 2025 році
16:24
Фільм режисера з РФ Гуца "Глухі закохані" про українську біженку і росіянина придбали для міжнародного прокату
16:15
Марк Рютте
"Бачимо небезпечне розширення війни": Рютте оголосив, що НАТО посилює протиповітряну оборону в Чорноморському регіоні
16:14
На Київщині впав будівельний кран: загинув працівник
16:00
OPINION
Удари вглиб Росії: логіка Байдена
15:55
РФ з артилерії обстріляла Костянтинівку: двоє загиблих, є поранені
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV