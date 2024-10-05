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В Україні створили ініціативу, покликану подолати епідемію вживання тютюну та нікотину серед дітей

Ольга Бабишена
5 жовтня, 2024 субота
02:12
Суспільство сигарета

В Україні представили ініціативу "Батьки за Україну без тютюну та нікотину": амбасадори мають на меті об'єднати зусилля для зменшення вживання тютюну та нікотину серед дітей

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Про це інформує організація "Життя". 

Амбасадорами ініціативи стали зіркові батьки, лідери думок, парламентарі, лікарі та громадські активісти. Вони спільно закликають до рішучих дій для захисту підростаючого покоління від тютюнової епідемії, оскільки, на їхню думку, існують загрозливі тенденції щодо куріння серед дітей. 

"В Україні щонайменше кожна пʼята дитина віком 13-15 років вже є залежною від нікотину. Що це, якщо не епідемія? Ці дані 2017 року, сьогодні ж ситуація може бути в рази гіршою, оскільки тютюнова індустрія агресивно просуває новітні вироби для куріння. Саме тому ми обʼєднуємося в ініціативу “Батьки за Україну без тютюну та нікотину”, щоб  подолати епідемію вживання тютюну та нікотину серед дітей та допомогти державі створити умови, за яких діти не будуть починати курити", – розповіла співініціаторка ініціативи Ольга Масна. 

Амбасадори закликають до посилення контролю за продажем тютюнових виробів і нікотинових засобів, зокрема вимагають ухвалення нових законодавчих ініціатив, які б обмежували доступ неповнолітніх до таких продуктів. Зокрема, йдеться про заборону використання смакових добавок у вейпах та електронних сигаретах, а також про посилення відповідальності за їх продаж дітям.

Лідери думок, що приєдналися до кампанії, акцентують на необхідності створення здорового середовища для дітей, де не буде реклами та доступу до шкідливих тютюнових виробів. Вони наголошують, що тільки через активну участь батьків, освітян та громадськості можна сформувати майбутнє покоління, яке обиратиме здоровий спосіб життя.

  • В Україні з 11 січня оновили правила маркування пачок сигарет. Тепер попередження про шкоду куріння займатимуть уже 65% площі пачки цигарок.

Теги:
Україна
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