В Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет: подробиці

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

Там зазначили, що нові норми щодо маркування пачок є важливим етапом імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет.

Окрім напису про шкоду куріння, виробники мають розміщувати на пачці QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

"Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), за даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна міжсекторальна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм. Одним з аспектів - маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що в середньому на рік від наслідків, викликаних тютюнопалінням, в Україні помирає 130 тис. людей. У МОЗ переконані, що понад 90% курців помічають напис на пачці, тому ці меседжі мотивуватимуть людей кидати палити.