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В Україні по-новому маркуватимуть пачки сигарет: подробиці

11 січня, 2024 четвер
12:56
Суспільство сигарети, табак

В Україні з 11 січня оновили правила маркування пачок сигарет. Тепер попередження про шкоду куріння займатимуть уже 65% площі пачки цигарок

Про це повідомив Центр громадського здоров'я.

Там зазначили, що нові норми щодо маркування пачок є важливим етапом імплементації директиви Єврокомісії 40/2014, яка передбачає комплекс заходів для захисту населення від шкоди тютюнових виробів та електронних сигарет.

Окрім напису про шкоду куріння, виробники мають розміщувати на пачці QR-код, який веде на сервіс Центру громадського здоров’я щодо надання допомоги з відмови від куріння "Я кидаю курити".

"Куріння тютюну у 70% випадків викликає хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ), за даними ВООЗ, це третя причина смертності у світі. Тому на рівні країни триває системна міжсекторальна робота: від інформаційно-роз’яснювальних заходів для підлітків до створення сучасних сервісів підтримки для боротьби із залежністю, посиленням законодавчих норм. Одним з аспектів - маркування пачок зображеннями медичних попереджень, які показали свою ефективність у таких прогресивних країнах, як Канада та Австралія, мають посилити ефект антитютюнових обмежень та спонукати курців до відмови від куріння", — зазначив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він зазначив, що в середньому на рік від наслідків, викликаних тютюнопалінням, в Україні помирає 130 тис. людей. У МОЗ переконані, що понад 90% курців помічають напис на пачці, тому ці меседжі мотивуватимуть людей кидати палити.

  • Державна регуляторна служба України не погодила розроблений на доручення очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко законопроєкт про заборону викладки сигарет на вітринах.
Здоров'я
Україна
Медицина
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