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Держрегуляторна служба не схвалила законопроєкт про заборону викладки сигарет на вітринах

10 січня, 2024 середа
17:19
Економіка сигарети, табак

Держрегуляторна служба України не погодила розроблений на доручення очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко законопроєкт щодо розміщення тютюнових виробів

Про це йдеться в рішенні, опублікованому на сайті служби.

"З 2012 року в Україні заборонена будь-яка реклама тютюнових виробів. Проте видиме розміщення тютюнових виробів, трав’яних виробів для куріння, електронних сигарет, заправних контейнерів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їхнього згоряння у місцях торгівлі використовується виробниками та імпортерами як інструмент реклами тютюнової продукції", - йдеться в пояснювальній записці до проєкту закону.

"За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 63% дітей віком від 13 до 15 років в Україні помічають рекламу тютюну або ж стимулювання продажів тютюнових виробів у місцях торгівлі (магазинах, супермаркетах та кіосках). Американська академія педіатрії наголошує, що діти й підлітки, які бачать яскраві вітрини з красивим дизайном сигаретних пачок, мають на 64% більший ризик почати курити. За даними ВООЗ, в Україні кожна пʼята дитина (18%) у віці 13-15 років курить е-сигарети, а кожна сьома (15%) вживає тютюнові вироби", - додали ініціатори законопроєкту.

Водночас у Державній регуляторній службі заявили, що "жодних аргументів на користь запропонованого регулювання не наведено". Там не побачили статистичних даних або інших інформаційно-доказових матеріалів, які б обґрунтовували наявність проблеми, її масштаб і важливість. Також у документі нібито не проаналізовано стан чинного регулювання господарських та адміністративних відносин, щодо яких склалась проблема.

"Не доведено, чому ці регулювання не розв'язують проблему та потребують вдосконалення, не схарактеризовано та не оцінено сфери, на які проблема має найбільший негативний вплив", - йдеться в рішенні служби.

Також у службі вказують, що Директива 2014/40/ЄС, яку Україна зобов'язалася імплементувати в рамках Угоди про асоціацію, не передбачає заборони видимого розміщення тютюнових виробів у пунктах продажу.

"Видиме розміщення продукції не є рекламою, а є об’єктивно необхідною складовою господарської діяльності, оскільки забезпечує право споживача на ознайомлення з асортиментом товарів, що реалізуються у точці продажу, та здійснення поінформованого вибору", - зазначили в ДРС.

Нагадаємо, що з 11 січня 2024 року попередження про шкоду куріння займатимуть уже 65% площі пачки сигарет.

Україна
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