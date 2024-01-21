"В Україні створили мобільні блокпости, де роздають повістки": у мережі поширюють черговий фейк

Про це пише SPRAVDI.

"В Україні розробили карту з розташуванням мобільних блокпостів, на яких роздають повістки. Відео з таким посилом поширюють у TikTok", - йдеться у повідомленні.

Насправді фактчекери з VoxCheck з'ясували, що ролик створили за допомогою штучного інтелекту.

По-перше, міміка ведучого не збігається зі словами, які він промовляє. По-друге, у відео є кадри з "ТСН" та Еспресо, проте на цих ресурсах інформації про мобільні блокпости з повістками немає. По-третє, на мапі насправді позначені продуктові магазини, які працювали 1 березня 2022 року. Тобто там є позначки навіть на тимчасово окупованих територіях.

"Також у кінці відео його автори закликають перейти за посиланням у шапці профілю, що веде на анонімний новинний канал. Тож це - черговий спосіб обманом заманити підписників на сумнівний Telegram-канал", - пояснили у повідомленні.