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Дозвіл на застосування спецзасобів для розгону мітингів в Україні: росіяни поширюють новий фейк

21 січня, 2024 неділя
14:35
Війна з Росією фейк

Ворожі телеграм-канали поширюють фейковий наказ про дозвіл на застосування співробітниками Нацполіції України спецзасобів для розгону мітингів

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти стверджують, що в умовах "соціальної напруженості" українським поліцейським начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ". 

Як доказ ворожі телеграм-канали поширюють фото відповідного наказу, який нібито був підписаний очільником МВС.

"Верифікувавши інформацію в речниці МВС Марʼяни Реви, Центр повідомляє, що так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів", - повідомляють у ЦПД.

Зазначається, що у такий спосіб ворог намагається дискредитувати українських правоохоронців.

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Україна
Росія
поліція
фейк
пропаганда
російські фейки
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