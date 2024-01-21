Дозвіл на застосування спецзасобів для розгону мітингів в Україні: росіяни поширюють новий фейк
Ворожі телеграм-канали поширюють фейковий наказ про дозвіл на застосування співробітниками Нацполіції України спецзасобів для розгону мітингів
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Пропагандисти стверджують, що в умовах "соціальної напруженості" українським поліцейським начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ".
Як доказ ворожі телеграм-канали поширюють фото відповідного наказу, який нібито був підписаний очільником МВС.
"Верифікувавши інформацію в речниці МВС Марʼяни Реви, Центр повідомляє, що так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів", - повідомляють у ЦПД.
Зазначається, що у такий спосіб ворог намагається дискредитувати українських правоохоронців.
- 19 січня повідомлялося, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров просуває фейковий наратив стосовно "нацистських законів", які нібито ухвалюють в Україні.
- "ЗСУ ніде зимувати, виганяють жителів Куп'янська з квартир": російські фейки за 19 січня.
- 20 січня російська пропаганда просувала фейк, нібито Румунія прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною, щоб анексувати її.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.59 Купівля 37.59Продаж 38.26
- EUR Купівля 40.92Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе