Дозвіл на застосування спецзасобів для розгону мітингів в Україні: росіяни поширюють новий фейк

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Пропагандисти стверджують, що в умовах "соціальної напруженості" українським поліцейським начебто дозволили "використовувати для розгону будь-яких мітингів травматичну зброю, гумові палиці та сльозогінний газ".

Як доказ ворожі телеграм-канали поширюють фото відповідного наказу, який нібито був підписаний очільником МВС.

"Верифікувавши інформацію в речниці МВС Марʼяни Реви, Центр повідомляє, що так званий документ є фейковим, як і його зміст. По-перше, "наказ" не відповідає вимогам офіційного діловодства. По-друге, всі правила та підстави застосування спецзасобів чітко прописані у Законі "Про Національну поліцію" ст. 45 "Застосування спеціальних засобів", - повідомляють у ЦПД.

Зазначається, що у такий спосіб ворог намагається дискредитувати українських правоохоронців.