Лавров поскаржився на "русофобські, расистські та неонацистські закони", які нібито ухвалили в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров просуває фейковий наратив стосовно "нацистських законів", які нібито ухвалюють в Україні
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у рубриці "інформаційна матрьошка".
"В Україні ухвалені русофобські, расистські та неонацистські закони", - заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров щодо статусу російської мови.
Очільник російської дипломатії також додав, що такі антиросійські "огидні" закони нібито суперечать усім європейським цінностям.
"Знищення української культури та мови, їх маргіналізація здавна є одним з елементів геноцидної політики Росії. Російська імперія неможлива без України, тому РФ і після набуття нашою державою незалежності вимагала надати російській мові та культурі особливий статус, водночас агресивно нав’язуючи українцям комплекс меншовартості й неповноцінності", - прокоментували наративи Лаврова у ЦПД.
- 18 січня очільник МЗС РФ Сергій Лавров просував маніпуляцію стосовно перемовин з Україною.
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