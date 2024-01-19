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"Режим Зеленського одержимий переписуванням історії": російські фейки за 18 січня

19 січня, 2024 п'ятниця
02:50
Суспільство Лавров

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 18 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 січня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Режим Зеленського, одержимий переписуванням історії, жодних уроків із подій минулого не зробив. З його "кривавої руки" країна втрачає залишки державної самостійності та суверенітету, перетворюючись на колонію Заходу".

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, не розуміють – чим довше вони тягнуть, тим важче буде домовлятися".

Дезінформація: У міністерстві оборони РФ заявили: "Населений пункт Веселе звільнений в "ДНР".

  • Росіяни також поширюють нові фейки стосовно підготовки українською владою мобілізації жінок, чоловіків з 21-річного віку та навіть, що нібито йде підготовка до мобілізації підлітків.
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Сергій Лавров
Війна з Росією
Донеччина
окуповані території
Марія Захарова
фейк
"ДНР"
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
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