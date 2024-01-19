"Режим Зеленського одержимий переписуванням історії": російські фейки за 18 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 18 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Речниця МЗС РФ М. Захарова заявила: "Режим Зеленського, одержимий переписуванням історії, жодних уроків із подій минулого не зробив. З його "кривавої руки" країна втрачає залишки державної самостійності та суверенітету, перетворюючись на колонію Заходу".

Маніпуляція: Очільник МЗС РФ С. Лавров заявив: "Ми не відмовляємося від переговорів, але ті, хто відмовляється, не розуміють – чим довше вони тягнуть, тим важче буде домовлятися".

Дезінформація: У міністерстві оборони РФ заявили: "Населений пункт Веселе звільнений в "ДНР".