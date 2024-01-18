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"Мобілізація жінок та підлітків": росіяни проширюють нові фейки про Україну

18 січня, 2024 четвер
14:50
Війна з Росією Росія продовжує продукувати фейки

Росіяни поширюють нові фейки стосовно підготовки українською владою мобілізації жінок, чоловіків з 21-річного віку та навіть, що нібито йде підготовка до мобілізації підлітків

Про це пише Центр протидії дезінформації. 

Зазначається, що нові фейки роспропагандистів спрямовані на залякування населення та зрив мобілізації в Україні.

"Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній Раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене. Жодної мобілізації жінок в Україні не буде. Про це чітко заявив Президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні. 

  • 2 січня повідомлялося, що пропагандисти РФ поширюють фейк, що нібито в Україні заборонили виїзд за кордон багатодітних батьків і людей з інвалідністю. Начебто це підготовка до їхньої мобілізації.
  • 28 грудня росіяни розповсюджували фейк про підготовку до масової мобілізації жінок.
Україна
Росія
мобілізація
фейк
пропаганда
російські фейки
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