"Мобілізація жінок та підлітків": росіяни проширюють нові фейки про Україну
Росіяни поширюють нові фейки стосовно підготовки українською владою мобілізації жінок, чоловіків з 21-річного віку та навіть, що нібито йде підготовка до мобілізації підлітків
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що нові фейки роспропагандистів спрямовані на залякування населення та зрив мобілізації в Україні.
"Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній Раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене. Жодної мобілізації жінок в Україні не буде. Про це чітко заявив Президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.
- 2 січня повідомлялося, що пропагандисти РФ поширюють фейк, що нібито в Україні заборонили виїзд за кордон багатодітних батьків і людей з інвалідністю. Начебто це підготовка до їхньої мобілізації.
- 28 грудня росіяни розповсюджували фейк про підготовку до масової мобілізації жінок.
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