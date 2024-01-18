"Мобілізація жінок та підлітків": росіяни проширюють нові фейки про Україну

Про це пише Центр протидії дезінформації.

Зазначається, що нові фейки роспропагандистів спрямовані на залякування населення та зрив мобілізації в Україні.

"Насправді мобілізація в Україні відбувається з 27 років. У Верховній Раді триває обговорення щодо можливості зменшення віку мобілізації до 25 років. Але таке рішення ще не ухвалене. Жодної мобілізації жінок в Україні не буде. Про це чітко заявив Президент України Володимир Зеленський", - йдеться у повідомленні.