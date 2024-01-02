Росіяни поширюють фейк про заборону виїзду з України багатодітних батьків і людей з інвалідністю
Пропагандисти РФ поширюють фейк, що нібито в Україні заборонили виїзд за кордон багатодітних батьків і людей з інвалідністю. Начебто це підготовка до їхньої мобілізації
Про це пише Центр протидії дезінформації.
Зазначається, що правила перетину державного кордону не змінилися.
Через велику кількість підробок документів прикордонники почали ретельніше перевіряти чоловіків, які мають право на виїзд за межі країни, зокрема через систему "Шлях".
"У чоловіків, які виїжджають, можуть перевіряти документи від ТЦК щодо наявності відстрочки від призову. Зміни до законодавства щодо мобілізації ще не прийняті. Законопроєкт розглядається у Верховній Раді, і в нього можуть внести зміни", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що призов багатодітних чоловіків не планується.
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