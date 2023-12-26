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"Це буде вирішувати ВЛК": Залужний про норми мобілізаційного законопроєкту щодо людей з інвалідністю

26 грудня, 2023 вiвторок
16:01
Війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний вважає, що придатність до війська визначає не ступінь інвалідності, а рішення військово-лікарської комісії

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав у етері телемарафону.

Це стосується питання про придатність до військової служби людей з ІІ та ІІІ групами інвалідності.

"Вирішує придатність до військової служби не інвалідність, яку має людина, а військово-лікарська комісія, яка визначає, чи придатна людина до військової служби, або не придатна… ми хочемо, аби військо поповнювали люди, які можуть за своїми фізичними показниками воювати", - зазначив головнокомандувач ЗСУ. 

Також генерал Залужний прокоментував необхідність відмови від поняття "обмежено придатний".

"Ми погодилися з тим поняттям, що необхідно все ж залишити два поняття у нашому законодавстві: це людина, яка придатна до військової служби і людина, яка непридатна до військової служби, позбутися такого поняття як "обмежено придатний". І відповідно, коли ми дамо собі відповіді на ці питання - придатний, або непридатний, ми зрозуміємо, чи є нам сенс далі оперувати такими поняття як інвалід ІІ групи, інвалід ІІІ групи", - сказав Валерій Залужний. 

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