Залужний про мобілізацію 500 тис. українців: "Військове командування запиту на конкретні цифри не робило"

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав в ефірі телемарафону.

"Військове командування жодного запиту не робило на якісь там цифри", - сказав він.

За його словами, військове командування продовжує виконувати функцію захисту держави, відтак формує запити на боєприпаси, зброю та людський ресурс.

"Ми здійснюємо свої повноваження відповідно до того функціоналу, якими наділені. Що стосується цієї цифри: ми її сформували, відповідно формували й на наступний рік. Вона враховує покриття поточного комплекту, який виник, формування нових військових частин і прогнозуванні наших втрат, які можемо понести протягом наступного року. Озвучувати цю цифру і яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників я не можу, це військова таємниця", - повідомив Залужний.

Президент Володимир Зеленський 9 листопада підписав закон про продовження загальної мобілізації до 14 лютого 2024 року.

18 грудня Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки.

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

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