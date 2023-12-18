Залужний заявив, що мобілізацію в Україні потрібно повернути в попередні рамки

Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний сказав журналістам у кулуарах презентації Державного оператора тилу 18 грудня, передає Інтерфакс-Україна.

"Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше", - сказав Залужний.

Відповідаючи на запитання про те, як вплинуло звільнення обласних військкомів на ефективність мобілізації, він зазначив, що "це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає".

Що відомо про рекрутинг

13 листопада Міністерство оборони України повідомило, що розпочинає проєкт з рекрутингу до Збройних Сил України, за допомогою якого українці зможуть виконувати роботу й використовувати цивільний досвід в інтересах армії. Тоді було підписано угоду з компанією Lobby X.

"Ідея військового рекрутингу виникла одразу після широкомасштабного вторгнення, коли почалася велика хвиля мобілізація й багато добровольців пішли до армії. Часто люди, які йшли за покликом серця захистити свою сім’ю та свою країну, потрапляли з цивільного життя у військову сферу за випадковим розподілом — в різні підрозділи та на посади, які нерідко були дуже далекі від їхніх цивільних професій. З плином часу виявилося, що вони не мають можливості повною мірою використовувати свій життєвий і професійний досвід, обіймаючи посади, що зовсім не відповідають їхнім навичкам та здібностям. Це впливало на їхню мотивацію", - пояснили в Lobby X мету створення проєкту з рекрутингу до ЗСУ.

20 листопада Міноборони та сайт Work.ua підписали меморандум про співпрацю в рамках проєкту з рекрутингу.

Сайти з працевлаштування публікують вакансії, на які можуть відгукнутися українці та обрати собі спеціальність, за якою вони хочуть служити в ЗСУ.

Водночас начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов не бачить альтернативи проведенню нових хвиль мобілізації до Сил оборони. "Без мобілізації жоден рекрутинг не покриє наших потреб", - наголосив він.