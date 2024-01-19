"ЗСУ ніде зимувати, виганяють жителів Куп'янська з квартир": російські фейки за 19 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 січня росіяни запустили три великих обмани.

Дезінформація: Російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "У Куп'янську Нацгвардія силоміць намагається вигнати місцевих жителів із квартир – бойовикам ЗСУ ніде зимувати".

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" поширив фейковий скриншот сторінки електронного словника словацької мови з описом значення слова "ukražob" та додав коментар: "У словацькій мові з'явилося слово "укражоб" – невдячна людина, яка нахабно просить гроші".

Дезінформація: Посилаючись на публікацію американського видання The Intercept, TG-канал "Александр Семченко" повідомив: "У Рейху солдатам видають експериментальний наркотик ібогаїн. Експеримент із застосування психоделічної речовини ібогаїну проводять в Україні з метою підвищення витривалості бійців ЗСУ".