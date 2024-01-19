Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "ЗСУ ніде зимувати, виганяють жителів Куп'янська з квартир": російські фейки за 19 січня

"ЗСУ ніде зимувати, виганяють жителів Куп'янська з квартир": російські фейки за 19 січня

19 січня, 2024 п'ятниця
23:59
Війна з Росією ЗСУ

Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 19 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 19 січня росіяни запустили три великих обмани. 

Дезінформація: Російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "У Куп'янську Нацгвардія силоміць намагається вигнати місцевих жителів із квартир – бойовикам ЗСУ ніде зимувати".

Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" поширив фейковий скриншот сторінки електронного словника словацької мови з описом значення слова "ukražob" та додав коментар: "У словацькій мові з'явилося слово "укражоб" – невдячна людина, яка нахабно просить гроші".

Дезінформація: Посилаючись на публікацію американського видання The Intercept, TG-канал "Александр Семченко" повідомив: "У Рейху солдатам видають експериментальний наркотик ібогаїн. Експеримент із застосування психоделічної речовини ібогаїну проводять в Україні з метою підвищення витривалості бійців ЗСУ".

  • Росіяни також поширюють нові фейки стосовно підготовки українською владою мобілізації жінок, чоловіків з 21-річного віку та навіть, що нібито йде підготовка до мобілізації підлітків.
Суспільство
Світ
Україна
Росія
Словаччина
ЗСУ
Нацгвардiя
фейк
Харківщина
Військові новини
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Куп'янськ
Читайте також:
Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем
19 січня, 2024 п'ятниця
Суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи Гринкевичів
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
19 січня, 2024 п'ятниця
Російські системи РЕБ, ймовірно, впливають на роботу GPS у Польщі та Балтійському регіоні, - ISW
Радослав Сікорський
18 січня, 2024 четвер
РФ визнає поразку, але закінчуватиме війну з Україною не Путін, - очільник МЗС Польщі
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.6
    Купівля 37.6
    Продаж 38.26
  • EUR
    Купівля 40.94
    Продаж 41.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
20 січня
00:28
Фінляндія, Україна
У Фінляндії через страйк може зупинитися виробництво боєприпасів для ЗСУ
00:14
Кріштіану Роналду, "Аль-Наср"
"Саудівська ліга є кращою": Роналду принизив один з європейських топчемпіонатів
2024, п'ятниця
19 січня
23:45
У роботі Monobank стався збій: компанія пояснила, що відбувається
23:41
Оновлено
Сумщина, шахеди, ППО, обстріл
Росіяни запустили "шахеди" з південного напрямку. Ситуація ввечері 19 січня
23:30
Алек Болдвін
Алеку Болдвіну знову висунули обвинувачення у вбивстві українки на зйомках фільму "Іржа"
23:17
Андрій Шевченко
Шевченка визнали найкращим гравцем Серії А 2000-х
22:43
штучний інтелект
Клієнт поштової компанії пожалівся, що на нього вилаявся чат-бот зі штучним інтелектом
22:29
Володимир Зеленський у Болгарії. 6 липня 2023
"Якщо можете зупинити війну за 24 години, запрошую вас до Києва": Зеленський звернувся до Трампа
22:26
Італія
В Італії офіцера ВМС засудили до 20 років за шпигунство на користь РФ
22:22
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Батько Ф'юрі розхвалив Усика і застеріг сина від поразки
22:04
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку окупанти несуть вдесятеро більші втрати за ЗСУ, - військовий експерт Дикий
21:57
Зірка серіалів "Всі мої діти" та "Відчайдушні домогосподарки" Алек Муссер вчинив самогубство
21:43
Оновлено
Ігор Мазепа в залі суду
Суд обрав запобіжний захід фігурантам у справі бізнесмена Мазепи
21:34
Оновлено
конгрес США
Байден підписав закон про тимчасовий бюджет США
21:32
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський провів розмови з президентом ОАЕ та прем'єр-міністром Албанії
21:17
Аналітика
Карта бойових дій Куп'янськ
Новий А-50, використання чотиритонної П-35 та ситуація на фронті. Воєнні підсумки тижня
21:10
Дослідники з Ланкастерського університету назвали головні переваги відмови від кофеїну
20:46
студенти, соцмережі, робота
Спецслужби РФ отримують 60% розвідданих через соцмережі, - Генштаб
20:32
Прем'єр Фінляндії Петтері Орпо
Країни ЄС і НАТО повинні бути готові до всіх можливих сценаріїв, - прем'єр Фінляндії про загрозу вторгнення РФ
20:15
Шмигаль
Шмигаль: уряд цьогоріч схвалить програму адаптації законодавства до права ЄС
20:11
Огляд
Дональд Трамп
Кейс Дональда Трампа: суди, праймеріз перед виборами у США та що він означає для України
20:05
OPINION
Костянтин Москалець
Дзен
19:56
Георгій Судаков та Рональд Араухо (ліворуч), Шахтар - Барселона
"Шахтар" відмовився продавати ключового гравця за 40 млн євро
19:47
терористи ХАМАС
Делегація ХАМАС у Москві зустрілась із представником Путіна по Близькому Сходу та Африці
19:46
НАТО Єнс Столтенбер
SPRAVDI пояснив, чому НАТО організовує наймасштабніші навчання з часів холодної війни
19:25
Авдіївка
Війська відбили 55 російських атак на Авдіївському та Лиманському напрямках
19:16
міністерство оборони РФ
У Росії розробляють дешевий ударний дрон, спроможний літати на 350 км, - Defense Express
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 695-го дня війни: ГУР атакувало нафтобазу у Брянській області, а окупанти покидають позиції через великі втрати армії РФ
18:55
Ексклюзив
Олег Синютка
Лише президент має вносити мобілізаційний законопроєкт, інакше це перекладання відповідальності, - нардеп Синютка
18:49
Вражає видиму ціль зі швидкістю світла: Велика Британія випробувала лазерну зброю
18:42
Огляд
"Бідолашні створіння"
Затримати "героя в масці": що подивитися на вихідних
18:33
Ексклюзив
Військовий на Донбасі
Україні потрібно розв'язати питання ПВК, закон їх не забороняє, - керівник Омега Консалтинг Кебкало
18:26
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Разумков щодо винесення на голосування питання по Безуглій: заявив про злочин Стефанчука до ДБР
18:24
Сергій Лавров
Лавров поскаржився на "русофобські, расистські та неонацистські закони", які нібито ухвалили в Україні
18:24
санкції проти РФ
ЄС готує новий пакет санкцій проти РФ до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, - Bloomberg
18:13
Гурт "Без обмежень" прокоментував співпрацю з фондом Гринкевичів
18:12
Запуск японського посадкового модуля Hakuto-R на Місяць
Японці вперше посадили космічний корабель на Місяць
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
Ніхто не пропонує воювати за чиновників
18:00
комунальники
У Києві спостерігається кадровий голод у комунальній сфері: майже 1 тис. працівників поповнили лави ЗСУ
17:59
Данило Кревсун
Німецький топ-клуб "Боруссія" підписав новий контракт з 18-річним українцем
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV