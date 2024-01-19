"ЗСУ ніде зимувати, виганяють жителів Куп'янська з квартир": російські фейки за 19 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку фейків, які російський ворог продукував 19 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 19 січня росіяни запустили три великих обмани.
Дезінформація: Російський TG-канал "УКРОПСКИЙ ФРЕШ" написав: "У Куп'янську Нацгвардія силоміць намагається вигнати місцевих жителів із квартир – бойовикам ЗСУ ніде зимувати".
Фейк: Ворожий TG-канал "Медведь" поширив фейковий скриншот сторінки електронного словника словацької мови з описом значення слова "ukražob" та додав коментар: "У словацькій мові з'явилося слово "укражоб" – невдячна людина, яка нахабно просить гроші".
Дезінформація: Посилаючись на публікацію американського видання The Intercept, TG-канал "Александр Семченко" повідомив: "У Рейху солдатам видають експериментальний наркотик ібогаїн. Експеримент із застосування психоделічної речовини ібогаїну проводять в Україні з метою підвищення витривалості бійців ЗСУ".
- Росіяни також поширюють нові фейки стосовно підготовки українською владою мобілізації жінок, чоловіків з 21-річного віку та навіть, що нібито йде підготовка до мобілізації підлітків.
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