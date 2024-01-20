"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк
Російська пропаганда просуває фейк, нібито Румунія прокладає нову автомагістраль до кордону з Україною, щоб анексувати її
Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.
"Бухарест готується до захоплення Чернівецької та Закарпатської областей. Саме тому ударними темпами прокладається нова магістраль, якою перекидатимуть військову бронетехніку", - цю новину роспропаганда поширює у фейсбуці.
Насправді румунський уряд повністю підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Румунія не має жодних агресивних намірів та претензій до нашої держави, а будівництво швидкісної магістралі має винятково торговельну та інфраструктурну мету.
"Проєкт будівництва автомагістралі А7, яку політики назвали Autostrada Moldovei, розглядається як необхідний елемент економічного розвитку східних регіонів Румунії, поєднання Чорного моря з автошляхами України, Центральної та Східної Європи і до магістралі, яка з’єднає чорноморські порти з Середземним і Північним морями", - пише SPRAVDI.
Натомість Україна отримає додатковий маршрут для експортних перевезень автотранспортом, зокрема, до порту Констанца.
- Росіяни також поширюють нові фейки стосовно підготовки українською владою мобілізації жінок, чоловіків з 21-річного віку та навіть, що нібито йде підготовка до мобілізації підлітків.
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