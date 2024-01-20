"Румунія готується до анексії України і вже будує дорогу для бронетехніки": Росія запустила новий фейк

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

"Бухарест готується до захоплення Чернівецької та Закарпатської областей. Саме тому ударними темпами прокладається нова магістраль, якою перекидатимуть військову бронетехніку", - цю новину роспропаганда поширює у фейсбуці.

Насправді румунський уряд повністю підтримує незалежність та територіальну цілісність України. Румунія не має жодних агресивних намірів та претензій до нашої держави, а будівництво швидкісної магістралі має винятково торговельну та інфраструктурну мету.

"Проєкт будівництва автомагістралі А7, яку політики назвали Autostrada Moldovei, розглядається як необхідний елемент економічного розвитку східних регіонів Румунії, поєднання Чорного моря з автошляхами України, Центральної та Східної Європи і до магістралі, яка з’єднає чорноморські порти з Середземним і Північним морями", - пише SPRAVDI.

Натомість Україна отримає додатковий маршрут для експортних перевезень автотранспортом, зокрема, до порту Констанца.