В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення паспортів

Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.

Вартість документів із 1 січня:

паспорт громадянина України (ID-картка) вперше - безоплатно;

паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 558 грн.

паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів - 928 грн.

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1042 грн.

паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1682 грн.

посвідка на постійне проживання в Україні - 1175 грн.

посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1080 грн.

"Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною", - зазначили в Міграційній службі.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року Укрпошта розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України.