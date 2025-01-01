В Україні з 1 січня зросла вартість оформлення паспортів
У 2025 році через зростання цін на бланки змінюється вартість оформлення ID-картки, закордонного паспорта, а також посвідок на тимчасове та постійне проживання
Про це повідомила пресслужба Державної міграційної служби України.
Вартість документів із 1 січня:
- паспорт громадянина України (ID-картка) вперше - безоплатно;
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 20 робочих днів - 558 грн.
- паспорт громадянина України (ID-картка) до 10 робочих днів - 928 грн.
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 20 робочих днів - 1042 грн.
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон до 7 робочих днів - 1682 грн.
- посвідка на постійне проживання в Україні - 1175 грн.
- посвідка на тимчасове проживання в Україні - 1080 грн.
"Громадяни України, які оплатили адміністративні послуги та подали заяви для оформлення документів до 31.12.2024, отримають документи за старою ціною", - зазначили в Міграційній службі.
Нагадаємо, у листопаді 2024 року Укрпошта розробила платформу для замовлення доставки закордонних паспортів, які оформлюють дипломатичні установи України.
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