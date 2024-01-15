В Україні запустили пілотний проєкт із навчання на водійські права людей з інвалідністю

Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Послугу тестуватимуть у Дніпрі, до навчання можуть приєднатися люди з порушеннями опорно-рухового апарату, функцій слуху та зору.

Для того, щоб стати учнями, охочі повинні мати дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.

Теоретична частина підготовки становить 74 години, а практична - 58,5 годин. У автошколі люди проходитимуть практику на спеціально обладнаному автомобілі Ford Transit із ручним керуванням.

"У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть доєднатися до пілота", - йдеться у повідомленні.

Аби вступити на навчання, слід заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати копію паспорта громадянина України, копію облікової картки платника податків, медичну довідку (форма №083/о) і фото розміром 3,5 х 4,5 см.