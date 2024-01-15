В Україні запустили пілотний проєкт із навчання на водійські права людей з інвалідністю
В Україні стартувало пілотне навчання на отримання водійського посвідчення категорії С1 для людей з інвалідністю
Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.
Послугу тестуватимуть у Дніпрі, до навчання можуть приєднатися люди з порушеннями опорно-рухового апарату, функцій слуху та зору.
Для того, щоб стати учнями, охочі повинні мати дійсну на дату подання документів медичну довідку форми №083/о.
Теоретична частина підготовки становить 74 години, а практична - 58,5 годин. У автошколі люди проходитимуть практику на спеціально обладнаному автомобілі Ford Transit із ручним керуванням.
"У МВС вивчають запит на таку послугу, оскільки відповідне навчання могло б дати людям з інвалідністю додаткову можливість працевлаштування. Наразі охочі можуть доєднатися до пілота", - йдеться у повідомленні.
Аби вступити на навчання, слід заповнити заяву на ім’я керівника автошколи та підготувати копію паспорта громадянина України, копію облікової картки платника податків, медичну довідку (форма №083/о) і фото розміром 3,5 х 4,5 см.
- Раніше у п'яти українських областях відкрили автошколи, адаптовані до потреб людей з інвалідністю, де учні можуть отримати водійське посвідчення категорії В.
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