В Україні запустять мультишеринг електронних документів через Дію

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.

Зазначено, що громадяни України в установах зможуть ділитися не лише копіями й даними електронних документів, а й довідок про доходи, ОК-5 і ОК-7.

"Зараз, щоб надіслати такий набір документів, потрібно відправити копії цифрових документів через Дію, а копії довідок надсилати окремо. З мультишерингом процес стане набагато швидшим і простішим", - йдеться в повідомленні.

У Мінцифри розповіли про роботу мультишерингу. Спочатку компанія надсилає запит на кілька документів, а користувач Дії підтверджує його Дія.Підписом у застосунку. Зазначено, що поля в електронних заявах і договорах заповнюватимуться автоматично даними завдяки мультишерингу.

"Один підпис - і всі потрібні цифрові копії документів передаються до установи", - додають у відомстві.