В Україні запустять мультишеринг електронних документів через Дію
Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запустить мультишеринг цифрових документів через Дію. Це дасть змогу українцям швидше ділитися електронними документами, а також довідками про доходи
Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації України.
Зазначено, що громадяни України в установах зможуть ділитися не лише копіями й даними електронних документів, а й довідок про доходи, ОК-5 і ОК-7.
"Зараз, щоб надіслати такий набір документів, потрібно відправити копії цифрових документів через Дію, а копії довідок надсилати окремо. З мультишерингом процес стане набагато швидшим і простішим", - йдеться в повідомленні.
У Мінцифри розповіли про роботу мультишерингу. Спочатку компанія надсилає запит на кілька документів, а користувач Дії підтверджує його Дія.Підписом у застосунку. Зазначено, що поля в електронних заявах і договорах заповнюватимуться автоматично даними завдяки мультишерингу.
"Один підпис - і всі потрібні цифрові копії документів передаються до установи", - додають у відомстві.
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