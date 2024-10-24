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В Україні зросла частка тих, хто підтримує вступ до ЄС і НАТО, - опитування

Юлія Лаврук
24 жовтня, 2024 четвер
16:16
Суспільство НАТО

У референдумі щодо вступу України до Євросоюзу готовий взяти участь 81% українців. З них за приєднання проголосували б 88%. Вступ до НАТО підтримали б 86% українців, які б взяли участь у такому референдумі

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Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, пише Інтерфакс-Україна.

За результатами опитування, за вступ до ЄС висловили намір голосувати 96% жителів заходу країни, які мають намір узяти участь у референдумі (проти - 3%), 90% жителів центру (проти - 5,5%), 81% жителів сходу (проти - 13%) і 69% жителів півдня (проти - 20%). 

Водночас за вступ до НАТО висловили намір голосувати 95% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти ˗ 2%), 88,5% жителів центру (проти - 8,5%), 78% жителів сходу (проти - 16%) і 64% жителів півдня (проти - 26%).

За словами соціологів, частка тих, хто проголосував би за вступ України до ЄС і до НАТО зростає. Зокрема, у листопаді-грудні 2021 року вступ до ЄС були готові підтримати 78% учасників такого референдуму, 18% проголосували б проти. За вступ до НАТО тоді були готові проголосувати 70% респондентів, проти - 24,5%.

Опитування проводили 20-26 вересня цього року методом face-to-face проведено в усіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

  • Абсолютна більшість українців підтримують схвалений у серпні закон про заборону діяльності окремих релігійних організацій, які мають зв’язок і залежні від Росії.
Теги:
Новини
Україна
ЄС
Вступ в ЄС
НАТО
вступ до НАТО
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