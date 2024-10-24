В Україні зросла частка тих, хто підтримує вступ до ЄС і НАТО, - опитування

Про це свідчать результати опитування соціологічної служби Центру Разумкова, пише Інтерфакс-Україна.

За результатами опитування, за вступ до ЄС висловили намір голосувати 96% жителів заходу країни, які мають намір узяти участь у референдумі (проти - 3%), 90% жителів центру (проти - 5,5%), 81% жителів сходу (проти - 13%) і 69% жителів півдня (проти - 20%).

Водночас за вступ до НАТО висловили намір голосувати 95% жителів заходу України, які мають намір узяти участь у референдумі (проти ˗ 2%), 88,5% жителів центру (проти - 8,5%), 78% жителів сходу (проти - 16%) і 64% жителів півдня (проти - 26%).

За словами соціологів, частка тих, хто проголосував би за вступ України до ЄС і до НАТО зростає. Зокрема, у листопаді-грудні 2021 року вступ до ЄС були готові підтримати 78% учасників такого референдуму, 18% проголосували б проти. За вступ до НАТО тоді були готові проголосувати 70% респондентів, проти - 24,5%.

Опитування проводили 20-26 вересня цього року методом face-to-face проведено в усіх підконтрольних уряду регіонах України серед 2016 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.