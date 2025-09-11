В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість
З четверга, 11 вересня, в Україні паперовий витяг про несудимість можна замовити онлайн: раніше цю послугу надавали лише за фізичної присутності
Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.
Вказано, що витяг про наявність чи відсутність судимості, у тому числі й з апостилем, можна отримати у застосунку Дія або у сервісі Єдине вікно для громадян.
Для отримання послуги потрібно:
- авторизуватися;
- заповнити електронну форму
- обрати "паперову форму"
- визначити зручний спосіб отримання.
Документ можна буде отримати у МВС, найближчому відділенні Укрпошти чи кур’єрською доставкою.
У Єдиному вікні для громадян на сайті МВС замовити витяг про несудимість можна як з проставленням апостиля, так і без. Термін виготовлення витягу - до 30 днів, якщо потрібен апостиль - це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн.
"Це одна з найпопулярніших послуг МВС: лише цього року українці вже замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких понад 33,5 тисяч - з апостилем. МВС за підтримки Мінцифри продовжує цифровізовувати сервіси, щоб кожна послуга була максимально простою й доступною", - додав Клименко.
- 8 вересня у Дії зʼявилися медичні сповіщення: там є електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування.
