В Україні з'явилась можливість замовити онлайн паперовий витяг про несудимість

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко.

Вказано, що витяг про наявність чи відсутність судимості, у тому числі й з апостилем, можна отримати у застосунку Дія або у сервісі Єдине вікно для громадян.

Для отримання послуги потрібно:

авторизуватися;

заповнити електронну форму

обрати "паперову форму"

визначити зручний спосіб отримання.

Документ можна буде отримати у МВС, найближчому відділенні Укрпошти чи кур’єрською доставкою.

У Єдиному вікні для громадян на сайті МВС замовити витяг про несудимість можна як з проставленням апостиля, так і без. Термін виготовлення витягу - до 30 днів, якщо потрібен апостиль - це ще до 5 днів очікування. Увесь процес можна відстежувати онлайн.

"Це одна з найпопулярніших послуг МВС: лише цього року українці вже замовили понад 44 тисячі паперових витягів, з яких понад 33,5 тисяч - з апостилем. МВС за підтримки Мінцифри продовжує цифровізовувати сервіси, щоб кожна послуга була максимально простою й доступною", - додав Клименко.