Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення

Про це повідомили в телеграм-каналі Дії.

У Дії зʼявилися електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування. Медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок Дія.

Так, у застосунку можна знайти сповіщення про:

створення Плану лікування;

створення е-Рецепта;

скасування е-Рецепта лікарем;

створення е-Направлення.

Зазначається, що в майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

"Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії. Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення — вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню — Повідомлення в Дії. Якщо ж Дії немає — сповіщення надходитимуть як і раніше, у Viber або в SMS-повідомленні", - пояснили у Дії.