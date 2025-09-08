Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення
Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходитимуть у застосунок Дія
Про це повідомили в телеграм-каналі Дії.
У Дії зʼявилися електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування. Медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок Дія.
Так, у застосунку можна знайти сповіщення про:
- створення Плану лікування;
- створення е-Рецепта;
- скасування е-Рецепта лікарем;
- створення е-Направлення.
Зазначається, що в майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.
"Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії. Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення — вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню — Повідомлення в Дії. Якщо ж Дії немає — сповіщення надходитимуть як і раніше, у Viber або в SMS-повідомленні", - пояснили у Дії.
- Минулого тижня в Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги.
- Біла Церква
