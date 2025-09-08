Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення

Рецепти, направлення від лікаря та план лікування: у Дії зʼявилися медичні сповіщення

Дар'я Тарасова
8 вересня, 2025 понедiлок
17:38
Суспільство

Сповіщення про електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування тепер надходитимуть у застосунок Дія

Зміст

Про це повідомили в телеграм-каналі Дії.

У Дії зʼявилися електронні рецепти, направлення від лікаря та план лікування. Медичні сповіщення відразу ж надходитимуть у застосунок Дія.

Так, у застосунку можна знайти сповіщення про:

  • створення Плану лікування;
  • створення е-Рецепта;
  • скасування е-Рецепта лікарем;
  • створення е-Направлення.

Зазначається, що в майбутньому перелік медичних сповіщень у Дії буде розширюватися.

"Щоб отримати сповіщення, потрібно лише мати застосунок у смартфоні та бути авторизованим у Дії. Як тільки лікар створить електронний рецепт чи направлення — вам надійде пуш-повідомлення. Отримані сповіщення з рецептом чи направленням зберігаються в Меню — Повідомлення в Дії. Якщо ж Дії немає — сповіщення надходитимуть як і раніше, у Viber або в SMS-повідомленні", - пояснили у Дії.

  • Минулого тижня в Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги.

 

Новини
Здоров'я
Україна
Медицина
Технології
Дія
