У Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги
У форматі відкритого бета-тестування запрацювала Дія.АІ, в якій вже можна отримати першу послугу — довідку про доходи
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"Коли ми створювали Дію, то прагнули зробити отримання держпослуг такими ж простими й швидкими, як замовлення таксі чи бронювання готелю. Тепер рухаємося далі — будуємо цифрову державу, яка сама реагує на потреби кожного громадянина. І перший крок на цьому шляху — Дія.АІ", - оголосив Федоров.
Міністр пояснив, що ШІ-асистент дає змогу швидко отримувати інформацію про держпослуги просто через чат. Він не тільки консультує, а й надає послуги та пропонує покрокову інструкцію з отримання доступних сервісів на порталі Дія.
"Уже сьогодні українці можуть отримати першу послугу з Дія.АІ — довідку про доходи. Зараз AI-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Наступний крок — додати нові послуги та запустити Дія.АІ у мобільному застосунку", - зазначив він.
У колонці для "24 Каналу" міністр цифрової трансформації поділився, що ШІ-агент не просто відповідає на запитання як чатбот, а може виконувати дію, яку попросив користувач – достатньо дати свій запит, а агент зробить завдання за вас.
"Наприклад, пишете AI-асистенту в чаті: "Хочу довідку про доходи", – і отримуєте її в особистому кабінеті користувача на порталі Дія з попереднім сповіщенням про готовність на пошту", - розповів Федоров.
Візуально Дія.АІ нагадує ChatGPT. На першому етапі ШІ-асистент буде доступний на порталі Дія, а згодом з'явиться і в застосунку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.12 Купівля 41.12Продаж 41.6
- EUR Купівля 47.89Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе