У Дії запустили першого у світі національного ШІ-асистента, який надає держпослуги

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Коли ми створювали Дію, то прагнули зробити отримання держпослуг такими ж простими й швидкими, як замовлення таксі чи бронювання готелю. Тепер рухаємося далі — будуємо цифрову державу, яка сама реагує на потреби кожного громадянина. І перший крок на цьому шляху — Дія.АІ", - оголосив Федоров.

Міністр пояснив, що ШІ-асистент дає змогу швидко отримувати інформацію про держпослуги просто через чат. Він не тільки консультує, а й надає послуги та пропонує покрокову інструкцію з отримання доступних сервісів на порталі Дія.

"Уже сьогодні українці можуть отримати першу послугу з Дія.АІ — довідку про доходи. Зараз AI-асистент працює у форматі відкритого бета-тестування. Наступний крок — додати нові послуги та запустити Дія.АІ у мобільному застосунку", - зазначив він.

У колонці для "24 Каналу" міністр цифрової трансформації поділився, що ШІ-агент не просто відповідає на запитання як чатбот, а може виконувати дію, яку попросив користувач – достатньо дати свій запит, а агент зробить завдання за вас.

"Наприклад, пишете AI-асистенту в чаті: "Хочу довідку про доходи", – і отримуєте її в особистому кабінеті користувача на порталі Дія з попереднім сповіщенням про готовність на пошту", - розповів Федоров.

Візуально Дія.АІ нагадує ChatGPT. На першому етапі ШІ-асистент буде доступний на порталі Дія, а згодом з'явиться і в застосунку.