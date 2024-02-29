В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 5 дітей, серед них - сирота

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Повертаємо дітей на вільні українські землі. Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років", - написав він.

За його словами, наразі діти перебувають в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.

Прокудін подякував за допомогу організації Save Ukraine та нагадав, що за рік в Україну вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.

"Працюємо далі, щоб всі малюки були в безпеці", - додав він.