В Україну з тимчасово окупованих територій повернули 5 дітей, серед них - сирота
З тимчасово окупованих територій в Україну повернули двох дівчаток і трьох хлопчиків віком від 4 до 16 років. Серед повернутих дітей є сирота
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Повертаємо дітей на вільні українські землі. Ще двоє дівчаток і троє хлопчиків вдалося вивезти з тимчасово окупованих територій. Серед них – одна дитина-сирота. Вік дітей від 4 до 16 років", - написав він.
За його словами, наразі діти перебувають в безпечному місці, з ними працюють лікарі та психологи.
Прокудін подякував за допомогу організації Save Ukraine та нагадав, що за рік в Україну вдалося повернути 25 дітей із Херсонщини.
"Працюємо далі, щоб всі малюки були в безпеці", - додав він.
- Раніше Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.
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