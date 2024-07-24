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"Важко уявити, як склалося би життя без тебе": Залужний зворушливо привітав дружину з днем народження

Дар'я Тарасова
24 липня, 2024 середа
12:55
Суспільство Валерій Залужний

Колишній Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний присвятив теплий допис дружині Олені, яка 24 липня відзначає свій день народження 

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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

Український воєначальник, ексголовнокомандувач ЗСУ, а нині посол України у Великій Британії Валерій Залужний оприлюднив спільне фото з дружиною Оленою Залужною з нагоди її 48-річчя. Він подякував дружині за постійну підтримку та зізнався в любові.

"Переглядаючи наші сімейні фото, я зрозумів дуже важливу річ. У Тебе зовсім немає власних фото, за великою рідкістю, де тебе знімав я. Це лише декілька знімків, де ти виглядаєш зовсім не звично. Лише мільйон фото, де ми разом. І так воно і є. Важко навіть уявити, як би склалося моє життя без тебе і на скільки важко тобі було завжди бути поруч. Люблю тебе безмежно. Дякую тобі за все. З Днем народження!", - написав генерал.

Валерій Залужний

Фото: телеграм-канал Валерія Залужного


 
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Валерій Залужний
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