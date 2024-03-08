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VBET Foundation передав медичне обладнання пологовому будинку у Ворзелі

8 березня, 2024 п'ятниця
11:54
Суспільство

Ірпінський пологовий будинок, який працює у Ворзелі Київської області, отримав від благодійного фонду VBET Foundation нові резектоскоп і високочастотний електрохірургічний коагулятор

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Під час тимчасової окупації Київщини у березні 2022 року пологовий у Ворзелі залишався єдиним лікувальним закладом, де можна було отримати медичну допомогу. Персонал ухвалив рішення розгорнути шпиталь у гінекологічному відділенні. Виписали всіх, кого можна було виписати, інших вагітних перевели у пологове відділення. У закладі оперували, знеболювали, перев’язували рани пораненим цивільним і тероборонівцям. Зв’язку майже не було. Коли закінчилася вода, почали топити сніг. Коли не стало світла, увімкнули генератори. Одного разу окупанти пройшлися автоматною чергою по пологовому, залишивши на стінах сліди від куль. Попри це лікарі продовжували працювати й надавати допомогу всім, хто цього потребував. За неповних два тижні перебування під окупацією у пологовому народилося 18 немовлят.

Після звільнення Київщини стало зрозуміло, що роботу закладу потрібно відновлювати. Саме тому благодійний фонд Vbet Foundation, головним меценатом якого є компанія "VBET Україна", вирішили забезпечити пологовий будинок сучасним обладнанням. Заклад отримав резектоскоп і коагулятор.

Резектоскоп - це набір інструментів, які дають змогу проводити діагностично-оперативне втручання на матці та сечовому міхурі. Коагулятор призначений для оперативних втручань за допомогою струму високої частоти.

Це обладнання дасть лікарям можливість здійснювати більш ефективні та точні процедури, полегшить роботу медичного персоналу та покращить якість медичного обслуговування для пацієнтів.

"Vbet Foundation зробив великий внесок у наші можливості, а саме це - резектоскопічний модуль, який може діагностувати, оперувати малоінвазивним шляхом. Ті жінки, які були змушені їхати в Київ та область, щоб отримати медичну допомогу, зможуть її отримувати на території нашого закладу. До трьох днів жінка може бути прооперована, діагностована та виписана", - розповів журналістам директор Ірпінської міської лікарні Антон Довгопол.

Лікарі запевняють, що вже встигли скористатися апаратом і задоволені його роботою.

У благодійному фонді  Vbet Foundation опікуються винятково гуманітарними проєктами, їхній пріоритет - допомога цивільному населенню.

"Ми відгукуємось на ініціативи й запити медичних закладів, інших благодійних фондів, волонтерських ініціатив, які надають допомогу як медичним, так і оздоровчим, спортивним закладам. Будують тимчасові приміщення для ВПО. Також ми надаємо допомогу тим, хто працює в прифронтових зонах", - розповіла президентка Vbet Foundation Катерина Машевська.

У процесі реалізації – нові  проєкти допомоги українцям. Зокрема, благодійники запускають ініціативи з протезування та  спортивної реабілітації постраждалих від війни.

Теги:
Здоров'я
Україна
Медицина
Київщина
Війна з Росією
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