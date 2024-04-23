Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Великодній кошик - 2024: яка вартість, скільки коштує приготування паски та чого в нього класти не варто
Інфографіка

Великодній кошик - 2024: яка вартість, скільки коштує приготування паски та чого в нього класти не варто

Крістіна Слончак
23 квітня, 2024 вiвторок
11:00
Суспільство Великодній кошик

Фахівці озвучили, яка цьогоріч буде вартість великоднього кошика для українців, а також скільки коштуватиме приготування паски

Українці вже не перший рік поспіль зустрічатимуть Великдень під час дії воєнного стану. Це ставить під питання можливість багатьох сімей відзначити це світле свято традиційним чином. Такі прості дії, як приготувати паску, зробити крашанки, освятити продукти та зібратися всією родиною за святковим столом, стали дійсно особливими, а подекуди й недосяжними в такий важкий час. 

Нестійкий економічний стан та обмежена купівельна спроможність середньостатистичної людини вносить свої корективи в кількість та якість продуктів, які будуть на столах українців. Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко повідомив, що в ННЦ підрахували вартість великоднього кошика відповідно до середніх цін на продукти, які представлені у великих мережевих магазинах України станом на середину квітня.

Що повинно бути у великодньому кошику, а що заборонено класти

Складання великоднього кошика є важливою традицією в українській культурі. Хоча кожен регіон має свої особливості, однак традиційні страви та продукти для всіх однакові, адже вони мають особливе значення й символіку.

  • Паска - це символ Великодня і являє собою святкову випічку, хліб, який об'єднує віруючих. Паска також символізує вічне життя.
  • Крашанки означають відродження та нове життя. Яйця часто фарбують в яскраві кольори, щоб символізувати радість від Воскресіння.
  • Ковбаса, буженина, копченості або сало – це своєрідні символи жертви, що покривають гріхи людей. Ці м'ясні продукти також символізують щедрість і достаток людини.
  • Вершкове масло та сир означають в українській культурі віру в ласку Божу, символізують злагоду, внутрішню міць та душевні зв'язки в сім'ї.
  • Хрін і сіль. Ці продукти також варто покласти у кошик, оскільки хрін є символом очищення від гріхів, а також незламності та стійкості. Сіль тут постає в ролі оберега від зла, означає чистоту, багатство та безсмертя.

При складанні великоднього кошика важливо пам'ятати про символіку кожного продукту і його значення, оскільки не все можна туди додавати. Так, не кладуть до великоднього кошика:

  • овочі та фрукти
  • кров'яну ковбасу та інші продукти з крові
  • гострі предмети (наприклад, ніж)
  • алкоголь (не рекомендують освячувати будь-який алкоголь, за винятком кагору)
  • будь-які коштовності та матеріальні цінності (вони не є символами свята).

Загалом кошик має бути наповнений продуктами та предметами, які мають особливе духовне і символічне значення. Тому продукти в кошику накривають вишитим рушником, доповнюють свічкою та зеленими гілочками. Це буде символізувати вічне життя, його перемогу над смертю та світло, яке існує поміж людей.

Фото: Еспресо TV


Скільки коштує великодній кошик для родини

Згідно з розрахунками фахівців у 2024 році страви, які традиційно українці споживають протягом Великодніх святкувань, обійдуться на 17,6% дорожче, ніж торік. Стандартний набір продуктів для родини з чотирьох осіб - паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдеться приблизно у 1422,05 грн, замість торішніх 1208,78 грн.

Найбільш дорогими залишаються м'ясні продукти, які зазвичай є основою святкового столу. Наприклад, один кілограм домашньої ковбаси коштує від 380 до 420 гривень, а буженина вартує близько 500-540 гривень за кілограм. Ціна на сало практично не змінилася з минулого року, воно коштує приблизно 110 гривень за пів кілограма, тобто від 210 до 280 гривень за кілограм. У порівнянні з 2023 роком, ціни на буженину зросли на 14,2%, на домашню ковбасу - на 14,3%, на сало - на 3,1%.

Відчутне здорожчання у порівнянні з 2023 роком відбулося в секторі молочних продуктів, вартість нині така:

  • твердий сир - 450-550 гривень за 1 кілограм (вартість збільшилася на 31,9%)
  • вершкове масло – 194,75 гривні за пів кілограма, а пачка (200 г) обійдеться у 73,2-80,5 гривні (вартість збільшилась на 16,4%)
  • м’який сир - 107,5 гривні за пів кілограма, а пачка (200 г) обійдеться у 37-45 гривень (вартість збільшилась на 23,0%).

Вартість хріну становитиме близько 26 гривень за 250 г, однак може значно відрізнятися, залежно від виробника та якості. Також незначною є ціна звичайної солі, яка вартує приблизно 3 гривні за 100-150 г.

Якщо ви вирішите доповнити святковий стіл овочами, фруктами та алкоголем, тоді вартість відзначання Великодня становитиме 1652,05 гривні. Це на 12,9% більше, ніж у минулому році. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, ціна овочів залишилась майже незмінною: тепличні помідори коштують близько 85-120 гривень за кілограм, огірки - 90-110 гривень. Вартість яблук значно залежить від сорту та становить у середньому 20-27 гривень за кілограм. Пляшка вина "Кагор" обійдеться приблизно в 100-180 гривень.

Вартість домашньої паски та купленої в магазині

В Інституті аграрної економіки розраховували вартість паски за традиційним рецептом, що готують із таких інгредієнтів: борошно - 700 г, яйця - 6 шт., вершкове масло - 150 г, молоко - 300 г, цукор - 400 г, дріжджі - 40 г та родзинки - 200 г.  

Тому ціна такого великоднього хліба становитиме 179,8 гривні за кілограм, що більше на 5,8% від вартості паски у 2023 році (169,88 гривні). Експерти ННЦ пояснюють, що здорожчання не таке значне завдяки зниженню вартості яєць (майже на 30%), цукру та борошна. Зі свого боку дріжджі, молоко, родзинки та масло вершкове збільшились у ціні.

Ціна готової паски в магазинах та кондитерських може бути значно вищою, ніж домашня, оскільки враховує додаткові витрати на виробництво, заробітну плату робітників, складники та оформлення. Так, кекс Le Silpo "Пасхальний" вагою 500 г коштує 99 гривень, паска "Великодня" від кондитерського дому "Вацак", яка має таку ж вагу, буде коштувати 146 гривень. Обмежень у ціні тут складно знайти, популярні кондитерські пропонують варіанти пасок із начинками та цікавими дизайнами, які стартують від 600-800 гривень за виріб вагою у 700 грамів.

Теги:
Статті
Новини
християнство
Великдень
Читайте також:
Віталій Манасян
21 квітня, 2024 неділя
"Ви не уявляєте, хто ми". Нацполіція звільнила свого оперативника, що погрожував відвідувачам елітного ресторану в Києві, - ЗМІ
Роман Червінський, суд
21 квітня, 2024 неділя
"Не виключаємо передачі РФ": адвокати Червінського не знають, де перебуває їх підзахисний
20 квітня, 2024 субота
Наступ, який росіяни планували на травень-червень, вже розпочався, - майор запасу НГУ Гетьман
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.48
    Купівля 39.48
    Продаж 39.96
  • EUR
    Купівля 42.14
    Продаж 42.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
23 квітня
11:04
Огляд
світ, міжнародний огляд
Допомога США уже на складах Німеччини й Польщі, коли чекати нового контрнаступу ЗСУ. Акценти світових ЗМІ 23 квітня
11:04
Уряд Німеччини має пропозицію до наступного пакету санкцій щодо Росії
У Німеччині затримали співробітника депутата правопопулістської партії AfD за підозрою у шпигунстві на користь Китаю
10:59
Оновлено
Одеса безпілотник ППО
РФ атакувала "шахедами" Україну: в Одесі серед постраждалих - діти, на Миколаївщині поранено чоловіка
10:51
У Харкові затримали чоловіка, який намагався навести КАБи та ракети на базу спецпідрозділу ГУР "Кракен"
10:44
ЗРК Patriot
Уряд Німеччини вмовляє США надати Україні ще одну систему Patriot, - Bloomberg
10:40
Шахед
Під час нічної атаки РФ застосувала нову тактику запуску "шахедів": Повітряні сили розповіли деталі
10:35
Ексклюзив
Денис Шмигаль
"Знову будуть призначені люди, які лояльні до Офісу президента": нардепка Федина про кадрові ротації в уряді
10:04
OPINION
Тарас Шамайда
Де Червінський? У відповідь — тиша
10:00
Новини компаній
Від серця до столу: благодійники дарують великодню радість українським родинам
09:57
хакери
Південна Корея заявила про масштабні кібератаки з боку КНДР проти оборонних компаній
09:40
НАБУ
Збитки на майже 300 млн грн: НАБУ викрило злочинну групу з чинним міністром на чолі
09:25
Сирський у Києві зустрівся із військовим керівництвом Литви
Сирський у Києві зустрівся з військовим керівництвом Литви: що обговорювали
08:59
У Малайзії зіткнулися два гелікоптери
У Малайзії на репетиції військового параду зіткнулися два гелікоптери: загинули 10 людей
08:45
Ексклюзив
Приліт і пожежа в Маріуполі
"Три "Урали" важкопоранених окупантів вивезли в бік Новоазовська": Андрющенко поділився деталями вибуху в Маріуполі
08:43
Шольц путін
"У Путіна немає жодного права цитувати Канта": Шольц заявив, що РФ намагається "присвоїти собі" філософа
08:23
Ексклюзив
Окупанти активно просуваються з Авдіївки до Покровська, - депутат Дружківської міськради Довбня
08:01
OPINION
Віталій Портников
Лавров знову розмахує ядерним кийком. Колонка Віталія Портникова
07:45
Оновлено
втрати окупантів
Засіб ППО, 29 артсистем і 800 окупантів: Генштаб оновив добові втрати армії РФ у війні з Україною
07:39
Нікол Пашинян
Пашинян заявив, що не знає, чому Вірменія продовжує залишатися членом ОДКБ
07:21
сили ППО
Нічна атака РФ: ППО збила 15 безпілотників
06:56
РФ обстріляла теплоелектростанцію
Для відновлення ТЕС необхідно $350 млн, - директор ДТЕК Сахарук
06:38
Оновлено
обстріл, ППО
У Харкові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги
06:34
КНДР, Північна Корея
Попередження для США і Південної Кореї: КНДР провела перші навчання з імітацією ядерного контрудару
06:19
Члени Палати представників США демократ Білл Кітінг і республіканець Томас Кейн
"Дещо може бути за кілька днів, дещо - за тижні": член палати представників США про новий пакет допомоги Україні
06:00
зенітно ракетний комплекс Patriot
Греція може передати Україні системи Patriot: ЗМІ назвали умови
05:58
уряд Норвегії, Норвегія
Норвегія обіцяє суттєво збільшити військову допомогу Україні
05:17
Бєлгород
Влада російського Білгорода повідомила про атаку безпілотників
05:03
Росія авіація
В аеропорту Охотська, що у Хабаровському краю РФ, літак застряг у багнюці
04:36
Петер Сіярто
Угорщина обіцяє блокувати допомогу ЄС для України на 2 млрд євро. Причина
04:08
Тайвань, землетрус
Тайвань за добу сколихнули понад 80 потужних землетрусів
03:40
Tesla авто
Tesla через падіння продажів знижує ціни на авто у кількох країнах
03:12
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
Близько 46 тисяч авіарейсів з/до Британії мали проблеми з навігацією через вплив РФ на GPS, - The Sun
02:44
Японія та Норвегія
Уряд Норвегії пропонує продовжити тимчасовий захист для біженців з України до п’яти років
02:16
Дональд Трамп
У Нью-Йорку розпочався суд над Трампом у справі про махінації та підкуп порнозірки
01:48
Ріші Сунак
Човни, бронетехніка, ППО, ракети і набої: Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні
01:20
Приліт і пожежа в Маріуполі
У Маріуполі прогримів вибух і виникла пожежа, окупанти пояснюють її горінням очерету, - Андрющенко
01:04
G7
Фінансування та обладнання: країни G7 домовилися оперативно реагувати на удари РФ по енергосистемі України
00:52
Польща Австралія Таїланд Африка Володимир Зеленський
Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів п'яти країн
00:24
Оновлено
Володимир Зеленський та Джо Байден
Підписання закону про допомогу та домовленості про ATACMS: Зеленський поговорив з Байденом
2024, понедiлок
22 квітня
23:56
Дмитро Кулеба
"Рішення будуть": Кулеба повідомив про перемовини щодо чотирьох систем ППО Patriot
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV