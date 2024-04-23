Великодній кошик - 2024: яка вартість, скільки коштує приготування паски та чого в нього класти не варто

Українці вже не перший рік поспіль зустрічатимуть Великдень під час дії воєнного стану. Це ставить під питання можливість багатьох сімей відзначити це світле свято традиційним чином. Такі прості дії, як приготувати паску, зробити крашанки, освятити продукти та зібратися всією родиною за святковим столом, стали дійсно особливими, а подекуди й недосяжними в такий важкий час.

Нестійкий економічний стан та обмежена купівельна спроможність середньостатистичної людини вносить свої корективи в кількість та якість продуктів, які будуть на столах українців. Директор Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки" академік НААН Юрій Лупенко повідомив, що в ННЦ підрахували вартість великоднього кошика відповідно до середніх цін на продукти, які представлені у великих мережевих магазинах України станом на середину квітня.

Що повинно бути у великодньому кошику, а що заборонено класти

Складання великоднього кошика є важливою традицією в українській культурі. Хоча кожен регіон має свої особливості, однак традиційні страви та продукти для всіх однакові, адже вони мають особливе значення й символіку.

Паска - це символ Великодня і являє собою святкову випічку, хліб, який об'єднує віруючих. Паска також символізує вічне життя.

Крашанки означають відродження та нове життя. Яйця часто фарбують в яскраві кольори, щоб символізувати радість від Воскресіння.

Ковбаса, буженина, копченості або сало – це своєрідні символи жертви, що покривають гріхи людей. Ці м'ясні продукти також символізують щедрість і достаток людини.

Вершкове масло та сир означають в українській культурі віру в ласку Божу, символізують злагоду, внутрішню міць та душевні зв'язки в сім'ї.

Хрін і сіль. Ці продукти також варто покласти у кошик, оскільки хрін є символом очищення від гріхів, а також незламності та стійкості. Сіль тут постає в ролі оберега від зла, означає чистоту, багатство та безсмертя.

При складанні великоднього кошика важливо пам'ятати про символіку кожного продукту і його значення, оскільки не все можна туди додавати. Так, не кладуть до великоднього кошика:

овочі та фрукти

кров'яну ковбасу та інші продукти з крові

гострі предмети (наприклад, ніж)

алкоголь (не рекомендують освячувати будь-який алкоголь, за винятком кагору)

будь-які коштовності та матеріальні цінності (вони не є символами свята).

Загалом кошик має бути наповнений продуктами та предметами, які мають особливе духовне і символічне значення. Тому продукти в кошику накривають вишитим рушником, доповнюють свічкою та зеленими гілочками. Це буде символізувати вічне життя, його перемогу над смертю та світло, яке існує поміж людей.

Фото: Еспресо TV



Скільки коштує великодній кошик для родини

Згідно з розрахунками фахівців у 2024 році страви, які традиційно українці споживають протягом Великодніх святкувань, обійдуться на 17,6% дорожче, ніж торік. Стандартний набір продуктів для родини з чотирьох осіб - паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який і твердий сири, хрін та сіль обійдеться приблизно у 1422,05 грн, замість торішніх 1208,78 грн.

Найбільш дорогими залишаються м'ясні продукти, які зазвичай є основою святкового столу. Наприклад, один кілограм домашньої ковбаси коштує від 380 до 420 гривень, а буженина вартує близько 500-540 гривень за кілограм. Ціна на сало практично не змінилася з минулого року, воно коштує приблизно 110 гривень за пів кілограма, тобто від 210 до 280 гривень за кілограм. У порівнянні з 2023 роком, ціни на буженину зросли на 14,2%, на домашню ковбасу - на 14,3%, на сало - на 3,1%.

Відчутне здорожчання у порівнянні з 2023 роком відбулося в секторі молочних продуктів, вартість нині така:

твердий сир - 450-550 гривень за 1 кілограм (вартість збільшилася на 31,9%)

вершкове масло – 194,75 гривні за пів кілограма, а пачка (200 г) обійдеться у 73,2-80,5 гривні (вартість збільшилась на 16,4%)

м’який сир - 107,5 гривні за пів кілограма, а пачка (200 г) обійдеться у 37-45 гривень (вартість збільшилась на 23,0%).

Вартість хріну становитиме близько 26 гривень за 250 г, однак може значно відрізнятися, залежно від виробника та якості. Також незначною є ціна звичайної солі, яка вартує приблизно 3 гривні за 100-150 г.

Якщо ви вирішите доповнити святковий стіл овочами, фруктами та алкоголем, тоді вартість відзначання Великодня становитиме 1652,05 гривні. Це на 12,9% більше, ніж у минулому році. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, ціна овочів залишилась майже незмінною: тепличні помідори коштують близько 85-120 гривень за кілограм, огірки - 90-110 гривень. Вартість яблук значно залежить від сорту та становить у середньому 20-27 гривень за кілограм. Пляшка вина "Кагор" обійдеться приблизно в 100-180 гривень.

Вартість домашньої паски та купленої в магазині

В Інституті аграрної економіки розраховували вартість паски за традиційним рецептом, що готують із таких інгредієнтів: борошно - 700 г, яйця - 6 шт., вершкове масло - 150 г, молоко - 300 г, цукор - 400 г, дріжджі - 40 г та родзинки - 200 г.

Тому ціна такого великоднього хліба становитиме 179,8 гривні за кілограм, що більше на 5,8% від вартості паски у 2023 році (169,88 гривні). Експерти ННЦ пояснюють, що здорожчання не таке значне завдяки зниженню вартості яєць (майже на 30%), цукру та борошна. Зі свого боку дріжджі, молоко, родзинки та масло вершкове збільшились у ціні.

Ціна готової паски в магазинах та кондитерських може бути значно вищою, ніж домашня, оскільки враховує додаткові витрати на виробництво, заробітну плату робітників, складники та оформлення. Так, кекс Le Silpo "Пасхальний" вагою 500 г коштує 99 гривень, паска "Великодня" від кондитерського дому "Вацак", яка має таку ж вагу, буде коштувати 146 гривень. Обмежень у ціні тут складно знайти, популярні кондитерські пропонують варіанти пасок із начинками та цікавими дизайнами, які стартують від 600-800 гривень за виріб вагою у 700 грамів.