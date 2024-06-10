Веніславський розповів, чи можуть працівники ТЦК затримувати військовозобов'язаних

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами нардепа, при цьому просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Проте якщо під час перевірки документів з'ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо), то представники Нацполіції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.

При цьому, як наголосив нардеп, немає різниці - це відбувається до чи після 16 липня.

Також член комітету ВР роз'яснив, що доставляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку. Він зауважив, що в розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з'явитись.

"Примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону", - підкреслив Веніславський.