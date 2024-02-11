Верховна Рада не готова на те, щоб ТЦК заарештовували рахунки громадян, - Арахамія

Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України.

Верховна Рада розпочалася робота над прийнятим у першому читанні законопроєктом №10449 щодо військової служби, мобілізації та обліку.

Як зазначив народний депутат, голова парламентської фракції "Слуга Народу", член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Давид Арахамія, наступного тижня міжфракційна робоча група проводитиме наради для пошуку компромісного варіанту документа, розглядатиме дискусійні норми.

За його словами, нардепи не погоджуються з нормою щодо блокування особистих рахунків українців за рішенням ТЦК.

"Ми не згодні, щоб за рішенням ТЦК арештовували рахунки українців – чи всередині держави, чи за кордоном. Ця норма в Раді точно не пройде, бо на це немає голосів. Я особисто не знаю жодної людини в парламенті, яка підтримала б таке рішення", - наголосив Арахамія, зазначивши, що зрештою буде напрацьовано консенсусний варіант документа, який можна буде проголосувати.

"Законопроєкт про мобілізацію може бути проголосований уже під час наступного пленарного засідання. Усе залежатиме від того, як будуть проходити консультації наступного тижня. Якщо буде знайдено компроміс, а парламентські партії домовляться, то рухатимемося швидко", - пояснив політик.

Він зауважив, що в ухвалення законопроєкту про мобілізацію важливе для всієї України, оскільки це питання безпеки, тому тут не можна допустити політичних ігор.